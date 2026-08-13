Bahar Şahin imajını baştan aşağı değiştirdi: “Kesin pişman olacağım!” deyip kuaför koltuğuna oturdu
Ünlü oyuncu Bahar Şahin, “Kesin pişman olacağım” diyerek oturduğu kuaför koltuğundan bambaşka bir imajla kalktı. Saç rengini koyulaştırıp kısa kakül kestiren oyuncunun radikal değişimi takipçilerinden tam not aldı.
Ünlü oyuncu Bahar Şahin, imajında büyük bir yeniliğe giderek alışılmış görüntüsünü geride bıraktı.
"KESİN PİŞMAN OLACAĞIM" DİYEREK KOLTUĞA OTURDU
İmaj değişimine karar veren Bahar Şahin, kuaför salonuna gitmeden önceki endişesini takipçileriyle paylaştı. Pişman olma ihtimalini göze alarak değişime adım atan ünlü oyuncu, o anları sosyal medya hesabından duyurdu.
SAÇ KESİMİNDE SIRA DIŞI DOKUNUŞ
Cesur bir model tercih eden oyuncu, saçlarına kısa kakül kestirdi. Ön kısımları daha kısa, arka bölümleri ise uzun bırakan farklı bir kesim uygulatan Şahin, marjinal tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
AÇIK TONLARDAN KOYU RENKLERE GEÇİŞ
Oyuncu yalnızca saç modelini değil, rengini de tamamen yeniledi. Yıllardır alışık olunan açık tonlara veda eden Şahin, saçlarını daha koyu renklere boyatarak bambaşka bir havaya büründü.
YENİ İMAJINA TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT
Bahar Şahin'in kuaför çıkışı paylaştığı yeni hali sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. "Pişman olurum" korkusuyla başladığı bu değişim, hayranları tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı ve fotoğraflarına binlerce olumlu yorum yağdı.