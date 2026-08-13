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Bahar Şahin imajını baştan aşağı değiştirdi: “Kesin pişman olacağım!” deyip kuaför koltuğuna oturdu

Ünlü oyuncu Bahar Şahin, “Kesin pişman olacağım” diyerek oturduğu kuaför koltuğundan bambaşka bir imajla kalktı. Saç rengini koyulaştırıp kısa kakül kestiren oyuncunun radikal değişimi takipçilerinden tam not aldı.

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Bahar Şahin imajını baştan aşağı değiştirdi: “Kesin pişman olacağım!” deyip kuaför koltuğuna oturdu

Ünlü oyuncu Bahar Şahin, imajında büyük bir yeniliğe giderek alışılmış görüntüsünü geride bıraktı.

Görseller Bahar Şahin'in sosyal medya hesabından alınmıştır.Görseller Bahar Şahin'in sosyal medya hesabından alınmıştır.

"KESİN PİŞMAN OLACAĞIM" DİYEREK KOLTUĞA OTURDU

İmaj değişimine karar veren Bahar Şahin, kuaför salonuna gitmeden önceki endişesini takipçileriyle paylaştı. Pişman olma ihtimalini göze alarak değişime adım atan ünlü oyuncu, o anları sosyal medya hesabından duyurdu.

Bahar Şahin imajını baştan aşağı değiştirdi: “Kesin pişman olacağım!” deyip kuaför koltuğuna oturdu-3

SAÇ KESİMİNDE SIRA DIŞI DOKUNUŞ

Cesur bir model tercih eden oyuncu, saçlarına kısa kakül kestirdi. Ön kısımları daha kısa, arka bölümleri ise uzun bırakan farklı bir kesim uygulatan Şahin, marjinal tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Bahar Şahin imajını baştan aşağı değiştirdi: “Kesin pişman olacağım!” deyip kuaför koltuğuna oturdu-4

AÇIK TONLARDAN KOYU RENKLERE GEÇİŞ

Oyuncu yalnızca saç modelini değil, rengini de tamamen yeniledi. Yıllardır alışık olunan açık tonlara veda eden Şahin, saçlarını daha koyu renklere boyatarak bambaşka bir havaya büründü.

Bahar Şahin imajını baştan aşağı değiştirdi: “Kesin pişman olacağım!” deyip kuaför koltuğuna oturdu-5

YENİ İMAJINA TAKİPÇİLERİNDEN TAM NOT

Bahar Şahin'in kuaför çıkışı paylaştığı yeni hali sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. "Pişman olurum" korkusuyla başladığı bu değişim, hayranları tarafından büyük bir beğeniyle karşılandı ve fotoğraflarına binlerce olumlu yorum yağdı.

Bahar Şahin imajını baştan aşağı değiştirdi: “Kesin pişman olacağım!” deyip kuaför koltuğuna oturdu-6

MERAK EDİLENLER
Bahar Şahin saçlarında ne gibi bir değişiklik yaptı?
Bahar Şahin saç rengini koyu tonlara çevirmiş, önleri kısa kaküllü ve arkaları uzun kalan sıra dışı bir model kestirmiştir.
Bahar Şahin kaç yaşında ve nereli?
1997 doğumlu olan Bahar Şahin 29 yaşındadır ve aslen Artvinlidir.
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