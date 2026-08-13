Bahar Şahin imajını baştan aşağı değiştirdi: “Kesin pişman olacağım!” deyip kuaför koltuğuna oturdu

SAÇ KESİMİNDE SIRA DIŞI DOKUNUŞ

Cesur bir model tercih eden oyuncu, saçlarına kısa kakül kestirdi. Ön kısımları daha kısa, arka bölümleri ise uzun bırakan farklı bir kesim uygulatan Şahin, marjinal tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.