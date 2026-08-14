RTÜK’ten Esra Erol’a 8 milyonluk dev ceza! Televizyona sıfır tolerans dijitale serbestlik: "Parasını veren izliyor mu?"

Yaşanan orantısız bu durum ise şu soruyu gündeme taşıyor: Bir içeriğin toplumsal ahlaka uygunluğu veya çocuk-gençleri olumlu/olumsuz etkileme potansiyeli izleyicinin cebinden çıkan parayla mı ölçülüyor?

Bu dijital platformlar 'abonelik sistemi' ile yani paralı olduğu için mi? Ulusal televizyonlarda yayınlanan diziler, programlar sıkı denetim içindeyken, dijitalde yayınlananlara kesilen ceza, televizyonun yanında devede kulak kalıyor...

RTÜK'ün 'parayla abone' olunan dijital platformlara toleranslı, parasız yayın yapanlara ise sıfır tolerans yaklaşımı denetim sistemindeki çifte standardı da gözler önüne seriyor.

Paran varsa dijitalde olumsuz öğeler içeren yayınları izleyebilirsin demenin başka bir yolu değil midir bu 'orantısız denetim' sistemi?

İNGİLTERE ÖRNEĞİ

Gençlerimizin veya çocuklarımızın ahlakı da maneviyatı da 'para' ile esnetilebilecek bir yapıya sahip değildir. Eğer çocuklarımızın ahlakı ve ruh sağlığı korunmak isteniyorsa, bunun ölçüsü izleyicinin bütçesi üzerinden değil içerik üzerinden olmalıdır.

Bu sistemi İngiltere kurdu mesela. Ofcom; yani İngiltere'nin RTÜK'ü, radyo ve televizyonların yanı sıra dijital platformları, sosyal medyayı denetleyen bir sistem kurdu.