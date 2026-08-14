RTÜK’ten Esra Erol’a 8 milyonluk dev ceza! Televizyona sıfır tolerans dijitale serbestlik: "Parasını veren izliyor mu?"
RTÜK’ün Esra Erol’un programı için kestiği dev para cezası, medyadaki denetim adaletini sorgulattı. Çocukları ve gençleri koruma gerekçesiyle ulusal kanallara ceza yağarken, benzer içeriklerin dijitalde serbestçe yayınlanması kamuoyunda tepki topladı.
RTÜK'ün atv'de yayınlanan Esra Erol'un programına verdiği 8 milyon TL'lik ceza, televizyon ile dijital platformlar arasındaki denetim farkını yeniden tartışmaya açtı.
DENETİMDE ÇİFTE STANDART
Televizyonlara uygulanan sıkı denetime rağmen dijitaldeki benzer içeriklere aynı ölçüde müdahale edilmemesi, "Denetimde çifte standart mı var?" sorusunu gündeme getiriyor. Günaydın'dan Tuba Kalçık 14 Ağustos 2026 tarihli yazısında şu sözleri ifade etti:
"RTÜK, atv'de yayınlanan Esra Erol'un programına 'çocukların ve gençlerin gelişimini olumsuz etkilediği' gerekçesiyle 8 milyon TL para cezası verdi. RTÜK'ün uyguladığı bu ağır ceza dijital ile geleneksel kitle iletişim araçları arasındaki denetim adaletsizliğini yeniden gündeme getirdi.
"RTÜK DİJİTAL PLATFORMLARI UZAKTAN İNCELİYOR"
Lafı eğip bükmeye gerek yok, görünen o ki RTÜK, televizyonları mikroskopla denetlerken, yabancı internet devlerini ve dijital platformları uzaktan inceliyor.
Şimdi atv'ye 'çocukların ve gençlerin gelişimini olumsuz etkilediği' gerekçesiyle ceza kesen RTÜK; çocuklar ve gençler için her türlü argo, cinsellik, sapkınlık, yasaklı madde gibi içinde birçok olumsuzluk barındıran yayınlara neden böyle müdahale etmiyor?
TELEVİZYONUN YANINDA DEVEDE KULAK
Bu dijital platformlar 'abonelik sistemi' ile yani paralı olduğu için mi? Ulusal televizyonlarda yayınlanan diziler, programlar sıkı denetim içindeyken, dijitalde yayınlananlara kesilen ceza, televizyonun yanında devede kulak kalıyor...
Yaşanan orantısız bu durum ise şu soruyu gündeme taşıyor: Bir içeriğin toplumsal ahlaka uygunluğu veya çocuk-gençleri olumlu/olumsuz etkileme potansiyeli izleyicinin cebinden çıkan parayla mı ölçülüyor?
'ORANTISIZ DENETİM' SİSTEMİ
Paran varsa dijitalde olumsuz öğeler içeren yayınları izleyebilirsin demenin başka bir yolu değil midir bu 'orantısız denetim' sistemi?
RTÜK'ün 'parayla abone' olunan dijital platformlara toleranslı, parasız yayın yapanlara ise sıfır tolerans yaklaşımı denetim sistemindeki çifte standardı da gözler önüne seriyor.
İNGİLTERE ÖRNEĞİ
Gençlerimizin veya çocuklarımızın ahlakı da maneviyatı da 'para' ile esnetilebilecek bir yapıya sahip değildir. Eğer çocuklarımızın ahlakı ve ruh sağlığı korunmak isteniyorsa, bunun ölçüsü izleyicinin bütçesi üzerinden değil içerik üzerinden olmalıdır.
Bu sistemi İngiltere kurdu mesela. Ofcom; yani İngiltere'nin RTÜK'ü, radyo ve televizyonların yanı sıra dijital platformları, sosyal medyayı denetleyen bir sistem kurdu.
DİJİTAL PLATFORMLARA DA SIKI DENETİM GEREKLİLİĞİ
Çok açık ve net bir kural var; ulusalda yayınlanmayacak olan, 'toplumsal zarar doğuracak' içerikler dijitalde de yayınlanamıyor. Tıpkı İngiltere'de olduğu gibi televizyonlara sıkı denetim yaparken benzer bir tavrı dijital platformlar için de yapmalı RTÜK.
YouTube ve benzerleri de dahil olmak üzere ister paralı ister ücretsiz olsun dijital platformlara da ulusal televizyonlara getirilen sorumluluk, vergi ve içerik denetimi getirilmelidir. Aksi takdirde korumaya çalıştığımız gençlerimiz ve çocuklarımız dijital platformların 'sağlıksız' içerikleriyle zehirlenmeye devam edecekler..."
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