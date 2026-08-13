Özcan Deniz ve Samar Dadgar’ın mavi tur kaçamağı! Romantik kareler gündem oldu
2023 yılında hayatlarını birleştiren Özcan Deniz ile Samar Dadgar, yaz tatilinde denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Teknede romantik anlar yaşayan çiftin aşk pozları sosyal medyada ilgi gördü. Dadgar'ın “Sen benim kalbimsin” notuna Özcan Deniz kırmızı kalp emojisiyle karşılık verdi.
2023 yılında İranlı tasarımcı Samar Dadgar ile nikah masasına oturan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, eşiyle birlikte tatilin keyfini çıkarıyor.
ROMANTİK MAVİ TUR
Sıcak havayı fırsat bilen çift, çıktıkları mavi turda deniz ve güneşin tadını doyasıya yaşadı. Teknede eğlenceli ve romantik anlar geçiren Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın neşeli halleri dikkat çekti.
Tatil boyunca objektif karşısına geçmeyi ihmal etmeyen Samar Dadgar, teknede çekilen kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.
"SEN BENİM KALBİMSİN"
Dadgar'ın paylaşımları arasında eşi Özcan Deniz'e sarıldığı ve onu öpücüklere boğduğu romantik anlar da yer aldı.
Ünlü tasarımcı, aşk dolu karelerine "Sen benim kalbimsin" notunu düştü.
ÖZCAN DENİZ KAYITSIZ KALMADI
Özcan Deniz de eşinin romantik paylaşımına kayıtsız kalmadı. Ünlü şarkıcı, Dadgar'ın paylaşımına kırmızı kalp emojisiyle karşılık verdi.
Çiftin teknede çekilen samimi ve aşk dolu kareleri kısa sürede sosyal medyada ilgi görürken takipçilerinden de çok sayıda beğeni aldı.