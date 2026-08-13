Özcan Deniz ve Samar Dadgar’ın mavi tur kaçamağı! Romantik kareler gündem oldu

2023 yılında İranlı tasarımcı Samar Dadgar ile nikah masasına oturan şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, eşiyle birlikte tatilin keyfini çıkarıyor.

Özcan Deniz ve Samar Dadgar (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

ROMANTİK MAVİ TUR

Sıcak havayı fırsat bilen çift, çıktıkları mavi turda deniz ve güneşin tadını doyasıya yaşadı. Teknede eğlenceli ve romantik anlar geçiren Özcan Deniz ile Samar Dadgar'ın neşeli halleri dikkat çekti.

Tatil boyunca objektif karşısına geçmeyi ihmal etmeyen Samar Dadgar, teknede çekilen kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"SEN BENİM KALBİMSİN"

Dadgar'ın paylaşımları arasında eşi Özcan Deniz'e sarıldığı ve onu öpücüklere boğduğu romantik anlar da yer aldı.

Ünlü tasarımcı, aşk dolu karelerine "Sen benim kalbimsin" notunu düştü.