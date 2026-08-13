Hande Doğandemir'den evlilik itirafı: "Evimizi dizdik ancak düğün tarihi alamadık"

Emre İzer

"EVİMİZİ DİZDİK ANCAK HENÜZ BİR DÜĞÜN TARİHİ ALAMADIK"

Bu yaz Emre İzer ile evleneceğine dair çıkan haberlere de açıklık getiren Doğandemir, evlilik hazırlığı yaptıklarını itiraf etti.

Planların ertelendiğini söyleyen oyuncu şu ifadeleri kullandı:

"Bazı şeyler planladığınız zaman planladığınız gibi gitmiyor. Bu tarz bir düşüncemiz vardı ancak henüz bir karar alamadık, bir tarih netleştiremedik. Aslında evimizi dizdik ancak henüz bir düğün tarihi alamadık ve netleştiremedik. Bakalım, zaman neyi gösterecek."