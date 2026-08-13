Hande Doğandemir'den evlilik itirafı: "Evimizi dizdik ancak düğün tarihi alamadık"
Bu yaz nikah masasına oturacağı konuşulan Hande Doğandemir, evlilik iddialarına açıklık getirdi. Sürecin planladıkları gibi gitmediğinden bahseden oyuncu, henüz düğün tarihi alamadıklarını belirterek samimi açıklamalarda bulundu.
Ekranların başarılı yüzlerinden Hande Doğandemir, önceki gün Harbiye'deki Göksel konserini izlemeye gelen isimler arasında yer aldı.
TATİL İLE İŞ BİR ARADA
Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan güzel oyuncu, hem kariyeri hem de özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre yaz aylarının güzel geçtiğini belirten Doğandemir, tatil ve işi bir arada yürüttüğünü söyledi.
SEVENLERİNE MÜJDELİ HABER
Hayranlarına yeni sezon müjdesi veren oyuncu, "Süper geçiyor yaz, arada tatil yapıyorum. Şu an yeni projeler ile görüşüyorum. Birkaç tane var. Olur mu, olmaz mı bilmiyorum ama olursa öğrenirsiniz zaten" diyerek teklifleri değerlendirdiğini belirtti.
"EVİMİZİ DİZDİK ANCAK HENÜZ BİR DÜĞÜN TARİHİ ALAMADIK"
Bu yaz Emre İzer ile evleneceğine dair çıkan haberlere de açıklık getiren Doğandemir, evlilik hazırlığı yaptıklarını itiraf etti.
Planların ertelendiğini söyleyen oyuncu şu ifadeleri kullandı:
"Bazı şeyler planladığınız zaman planladığınız gibi gitmiyor. Bu tarz bir düşüncemiz vardı ancak henüz bir karar alamadık, bir tarih netleştiremedik. Aslında evimizi dizdik ancak henüz bir düğün tarihi alamadık ve netleştiremedik. Bakalım, zaman neyi gösterecek."
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