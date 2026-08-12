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Murat Yıldırım ile İman Elbani’den sürpriz müjde: İkinci bebek geliyor

2016 yılında evlenen Murat Yıldırım ile Faslı oyuncu İman Elbani’den müjdeli haber geldi. Ekim 2022’de kızları Miray’ı kucaklarına alan çift, ikinci bebeklerini bekliyor. 9 aylık hamile olan Elbani, mutluluğunu karnı burnunda pozlarıyla duyurdu.

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Murat Yıldırım ile İman Elbani’den sürpriz müjde: İkinci bebek geliyor

"Güller ve Günahlar" dizisinin ikinci sezonu için hazırlıklarını sürdüren Murat Yıldırım, özel hayatında da büyük bir heyecan yaşıyor.

Murat Yıldırım ve İman Elbani (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Murat Yıldırım ve İman Elbani (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

İKİNCİ BEBEK MÜJDESİ

Ünlü oyuncu ile eşi İman Elbani, ikinci kez anne-baba olmaya hazırlanıyor.

2016 yılında hayatlarını birleştiren çift, Ekim 2022'de dünyaya gelen kızları Miray ile ilk kez anne-babalık mutluluğunu yaşamıştı.

Murat Yıldırım ile İman Elbani’den sürpriz müjde: İkinci bebek geliyor-3

GÜZEL HABERİ FOTOĞRAFLARLA DUYURDULAR

Çiftten yaklaşık dört yıl sonra bir güzel haber daha geldi. İman Elbani'nin 9 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Hamilelik sürecini uzun süre gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, ikinci bebek haberini sosyal medyada paylaştıkları fotoğraflarla duyurdu. Elbani'nin karnı burnunda pozları kısa sürede dikkat çekti.

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