Aslı Bekiroğlu'nun yanlış ameliyat kabusunda yeni perde: Doktorlar bıçak altına yatması için tek şart koştu
Rahim miyomu ameliyatı sırasında bağırsağının yanlışlıkla kesilmesinin ardından ciddi komplikasyonlar yaşayan Aslı Bekiroğlu, tedavi sürecinin devam ettiğini açıkladı. Daha önce 8 kez ameliyat masasına yatan 30 yaşındaki oyuncu, yeni operasyon öncesinde doktorlarının kendisinden kilo vermesini istediğini söyledi.
Oyuncu Aslı Bekiroğlu, yaşadığı zorlu sağlık süreciyle yeniden gündeme geldi.
8 KEZ AMELİYAT MASASINA YATTI
Rahim miyomu ameliyatı için operasyon geçiren Bekiroğlu'nun, ameliyat sırasında bağırsağının yaklaşık 7 santimetre yanlışlıkla kesildiği ve sonrasında ciddi komplikasyonlar yaşadığı açıklanmıştı.
Yaşananların ardından peş peşe operasyonlar geçiren Bekiroğlu, geçtiğimiz ay sekizinci kez ameliyat masasına yatmıştı. Tedavi sürecinin henüz tamamlanmadığını belirten oyuncu, bir kez daha operasyon geçireceğini duyurdu.
DOKTORLARI KİLO VERMESİNİ İSTEDİ
Bekiroğlu, son olarak katıldığı bir etkinlikte görüntülendi. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan oyuncu, önünde yeni bir ameliyat olduğunu belirterek doktorlarının operasyon öncesinde kilo vermesini istediğini açıkladı.
Bekiroğlu, "Bana ameliyat öncesi kilo vermemi söylediler. 'Kilo ver, öyle gel' dediler" ifadelerini kullandı.
"BACAĞIMI KESİP İÇERİ KOYACAKLAR"
Öte yandan ünlü oyuncu daha önce katıldığı bir programda, geçirdiği ameliyatlardan birinde kas dokusunun alınarak sorunlu bölgeye yerleştirildiğini ancak işlemin istenilen sonucu vermediğini anlatmıştı.
Ünlü oyuncu süreci, "Sonra 6-7 ay kadar bekledik; en son Ekim ayında bir ameliyat daha oldum. Bu sefer kasımı aldılar ve aşağıya koydular, arayı kapatsın diye. Tam tutmadı. Şimdi de bacağımı kesip içeri koyacaklar. İki ameliyatım daha olacak; biri Ocak'ta, diğeri Mart-Nisan gibi, inşallah" sözleriyle aktarmıştı.