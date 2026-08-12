Aslı Bekiroğlu'nun yanlış ameliyat kabusunda yeni perde: Doktorlar bıçak altına yatması için tek şart koştu

"BACAĞIMI KESİP İÇERİ KOYACAKLAR"

Öte yandan ünlü oyuncu daha önce katıldığı bir programda, geçirdiği ameliyatlardan birinde kas dokusunun alınarak sorunlu bölgeye yerleştirildiğini ancak işlemin istenilen sonucu vermediğini anlatmıştı.

Ünlü oyuncu süreci, "Sonra 6-7 ay kadar bekledik; en son Ekim ayında bir ameliyat daha oldum. Bu sefer kasımı aldılar ve aşağıya koydular, arayı kapatsın diye. Tam tutmadı. Şimdi de bacağımı kesip içeri koyacaklar. İki ameliyatım daha olacak; biri Ocak'ta, diğeri Mart-Nisan gibi, inşallah" sözleriyle aktarmıştı.