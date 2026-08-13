1,5 yıllık mücadelesini kaybeden Cansever'in ardından yürek yakan sır: Neden hiç evlenmedi?
1,5 yıl süren kanser mücadelesini kaybederek 59 yaşında aramızdan ayrılan arabesk müziğin güçlü sesi Cansever, geride büyük bir hüzün bıraktı. Memleketi Kuzey Makedonya’da son yolculuğuna uğurlanan usta sanatçının, 2025 yılında vefat eden dostu Güllü ile son görüntüsü yürekleri dağlarken; hayatı boyunca hiç evlenmeyen ve yalnız bir yaşamı seçen Cansever’in aşka kapılarını kapatma sebebi de vefatının ardından tekrar gündeme geldi.
90'lı yıllardan bu yana kendine has tarzı, eşsiz yorumu ve yüreklere dokunan şarkılarıyla milyonların sevgisini kazanan usta sanatçı Cansever, 8 Ağustos 2026 tarihinde tedavi gördüğü Almanya'nın Essen kentindeki hastanede yaşam savaşını kaybetti. İlik nakli geçiren ve son olarak gelişen enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alınan 59 yaşındaki sanatçının vefatı, tüm sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.
YALNIZLIĞININ ARKASINDAKİ YÜREK YAKAN SIR
Acı haberin ardından, milyonların hislerine tercüman olan şarkılara imza atan Cansever'in yaşamı boyunca neden hep gözlerden uzak ve tek başına bir hayatı tercih ettiği merak konusu oldu.
Ömrü boyunca hiç evlenmeyen sanatçının aşka kapılarını tamamen kapatmasının ardında, yıllar önce yaşadığı derin bir güven kaybı ve büyük bir kırgınlık yatıyordu.
"EVLİ ÇIKINCA AŞKA MEŞKE KÜSTÜM"
Sanatçının evlilik hayallerini yıkan ve hayatının seyrini değiştiren süreç Almanya'da başladı. Evlenmeyi düşündüğü kişinin aslında evli olduğunu öğrenen Cansever, yaşadığı bu ağır ihanetin ardından bir daha kimseyi hayatına almadı.
Katıldığı bir televizyon programında yaşadığı acı tecrübeyi ve aldığı radikal kararı şu sözlerle aktarmıştı:
"Birini seviyordum, hatta evlenecektim. Almanya'da tanıdım. Evli çıkınca ben de soğudum. Aşka meşke her şeye küstüm. Almanya'da tanıştım ama Türk'tü... Adam da sanatçı, gece aleminde sevilen bir sesti. 2 sene sürdü."
Bu büyük kırgınlığın ardından kimseye güvenemeyen ve hayatının geri kalanını yalnız geçirmeyi seçen usta sanatçı, 59 yaşında aramızdan ayrılırken arkasında derin izler bırakan bu hüzünlü hikâyeyi bıraktı.
GÜLLÜ İLE O PAYLAŞIMI YÜREK YAKTI
Öte yandan vefatının ardından derin bir hüzün bırakan Cansever'in, yaklaşık 10 ay önce sosyal medya hesabından yaptığı özel bir paylaşım yeniden gündem oldu. Hüzünlü detay ise video kaydında Cansever'in yanında yer alan isimde saklıydı.
Videodaki isim, 26 Eylül 2025 tarihinde aramızdan ayrılan arabesk müziğin bir diğer güçlü sesi Güllü'ydü. İki usta sanatçının yaklaşık 10 ay önce Rusya'daki bir düğün organizasyonunda birlikte sahne aldığı ortaya çıktı.
Sahnede fırtınalar estirdikten sonra kamera karşısına geçen ikilinin oldukça neşeli ve samimi halleri dikkat çekti. Cansever'in gülümsediği ve yanında Güllü'nün yer aldığı videoda, "Çok güzel bir düğüne imza attık. Başka düğünlerde görüşürüz inşallah" ifadelerini kullandığı görüldü. İki yakın dostun ve ar arda vefat eden usta isimlerin bu neşeli anları, sevenlerini bir kez daha yasa boğdu.
ACILARLA DOLU BİR HAYAT: CANSEVER KİMDİR?
Gerçek adı Dzansever Dalipova olan ünlü sanatçı, 8 Temmuz 1967 tarihinde Kuzey Makedonya'nın Veles kentinde 7 çocuklu Roman asıllı bir ailenin en küçüğü olarak dünyaya geldi. Babası Selanik, annesi ise Bulgaristan göçmeniydi. Henüz 12 yaşındayken sokakta çocukların fırlattığı bir sopanın isabet etmesi sonucu tek gözünü kaybeden Cansever, çocukluğundan itibaren müzikle iç içe bir yaşam sürdü.
İlk albümü Kemano Başal E Romenge'yi 1992 yılında Kuzey Makedonya'da çıkaran sanatçı, 1994 yılında ankilozan spondilit adındaki ağır bir romatizmal hastalığa yakalandı. Türkiye'deki büyük çıkışını ise 1997 yılında İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show programında seslendirdiği "Kara Çadır" türküsüyle yaptı. Aynı yıl çıkardığı Meçhul albümündeki "Kader", "Yara Benim" ve "Aşkım Yarım Kalmasın" gibi eserlerle arabesk müziğin unutulmaz isimleri arasına adını yazdırdı.
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