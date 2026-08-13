1,5 yıllık mücadelesini kaybeden Cansever'in ardından yürek yakan sır: Neden hiç evlenmedi?

90'lı yıllardan bu yana kendine has tarzı, eşsiz yorumu ve yüreklere dokunan şarkılarıyla milyonların sevgisini kazanan usta sanatçı Cansever, 8 Ağustos 2026 tarihinde tedavi gördüğü Almanya'nın Essen kentindeki hastanede yaşam savaşını kaybetti. İlik nakli geçiren ve son olarak gelişen enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma alınan 59 yaşındaki sanatçının vefatı, tüm sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu.

Milyonların duygularına şarkılarıyla tercüman olan Cansever'in yaşamı boyunca neden yalnız bir hayatı tercih ettiği ve evlenmediği vefatının ardından yeniden konuşulmaya başlandı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

YALNIZLIĞININ ARKASINDAKİ YÜREK YAKAN SIR

Acı haberin ardından, milyonların hislerine tercüman olan şarkılara imza atan Cansever'in yaşamı boyunca neden hep gözlerden uzak ve tek başına bir hayatı tercih ettiği merak konusu oldu.

Ömrü boyunca hiç evlenmeyen sanatçının aşka kapılarını tamamen kapatmasının ardında, yıllar önce yaşadığı derin bir güven kaybı ve büyük bir kırgınlık yatıyordu.