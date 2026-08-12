Sahnelere veda mı ediyor? Erol Evgin iddialar sonrası sessizliğini bozdu!
Türk müziğinin efsane ismi 79 yaşındaki Erol Evgin, hakkında çıkan "Müzikten sıkıldı, sahneyi bırakıyor" iddialarına son noktayı koydu. Hakkındaki haberleri yalanlayan usta sanatçı, müzik ve resim tutkusu arasındaki dengeyi samimi sözlerle anlattı.
Yarım asrı aşan müzik kariyeri, dillerden düşmeyen klasikleri ve sahnelerdeki zamansız zarafetiyle nesillerin sevgilisi olan Erol Evgin, son dönemde hakkında çıkan iddialarla gündeme geldi. Sosyal medya platformlarını da aktif bir şekilde kullanarak hayranlarıyla bağını koparmayan 79 yaşındaki usta sanatçı, müzikten sıkılıp tamamen resme yöneleceği yönündeki söylentilere açıklık getirdi.
"MÜZİKTEN SIKILMAK MÜMKÜN MÜ?"
2. Sayfa'da yer alan habere göre, müziği bırakacağı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Erol Evgin, şarkı söylemenin kendisi için sadece bir meslek değil, bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı.
Yıllardır müziğin içinde olduğunu ve sahneden kopmasının mümkün olmadığını belirten usta isim, hakkında çıkarılan "müzikten sıkıldı" iddialarını gerçeği yansıtmadığını dile getirerek hayranlarının yüreğine su serpti.
MÜZİK VE RESİM ARASINDAKİ MÜKEMMEL DENGE
Resim sanatına olan tutkusuyla da bilinen Erol Evgin, iki sanat dalı arasında kurduğu hassas dengeyi de anlattı. Resim yapmaktan büyük bir keyif aldığını belirten usta sanatçı, müzik çalışmalarından yorulduğunda resme, resim yapmaktan yorulduğunda ise yeniden müziğe dönerek ruhunu beslediğini aktardı.