Sahnelere veda mı ediyor? Erol Evgin iddialar sonrası sessizliğini bozdu!

Yarım asrı aşan müzik kariyeri, dillerden düşmeyen klasikleri ve sahnelerdeki zamansız zarafetiyle nesillerin sevgilisi olan Erol Evgin, son dönemde hakkında çıkan iddialarla gündeme geldi. Sosyal medya platformlarını da aktif bir şekilde kullanarak hayranlarıyla bağını koparmayan 79 yaşındaki usta sanatçı, müzikten sıkılıp tamamen resme yöneleceği yönündeki söylentilere açıklık getirdi.

79 yaşındaki usta sanatçı Erol Evgin hakkında son dönemde ortaya atılan ʺMüzikten sıkıldı, sahneyi bırakıyorʺ iddiaları sevenlerini endişelendirmişti. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

"MÜZİKTEN SIKILMAK MÜMKÜN MÜ?"

2. Sayfa'da yer alan habere göre, müziği bırakacağı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Erol Evgin, şarkı söylemenin kendisi için sadece bir meslek değil, bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı.