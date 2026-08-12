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Sahnelere veda mı ediyor? Erol Evgin iddialar sonrası sessizliğini bozdu!

Türk müziğinin efsane ismi 79 yaşındaki Erol Evgin, hakkında çıkan "Müzikten sıkıldı, sahneyi bırakıyor" iddialarına son noktayı koydu. Hakkındaki haberleri yalanlayan usta sanatçı, müzik ve resim tutkusu arasındaki dengeyi samimi sözlerle anlattı.

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Sahnelere veda mı ediyor? Erol Evgin iddialar sonrası sessizliğini bozdu!

Yarım asrı aşan müzik kariyeri, dillerden düşmeyen klasikleri ve sahnelerdeki zamansız zarafetiyle nesillerin sevgilisi olan Erol Evgin, son dönemde hakkında çıkan iddialarla gündeme geldi. Sosyal medya platformlarını da aktif bir şekilde kullanarak hayranlarıyla bağını koparmayan 79 yaşındaki usta sanatçı, müzikten sıkılıp tamamen resme yöneleceği yönündeki söylentilere açıklık getirdi.

79 yaşındaki usta sanatçı Erol Evgin hakkında son dönemde ortaya atılan ʺMüzikten sıkıldı, sahneyi bırakıyorʺ iddiaları sevenlerini endişelendirmişti. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)79 yaşındaki usta sanatçı Erol Evgin hakkında son dönemde ortaya atılan ʺMüzikten sıkıldı, sahneyi bırakıyorʺ iddiaları sevenlerini endişelendirmişti. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

"MÜZİKTEN SIKILMAK MÜMKÜN MÜ?"

2. Sayfa'da yer alan habere göre, müziği bırakacağı yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan Erol Evgin, şarkı söylemenin kendisi için sadece bir meslek değil, bir yaşam biçimi olduğunu vurguladı.

Sahnelere veda mı ediyor? Erol Evgin iddialar sonrası sessizliğini bozdu!-3

Yıllardır müziğin içinde olduğunu ve sahneden kopmasının mümkün olmadığını belirten usta isim, hakkında çıkarılan "müzikten sıkıldı" iddialarını gerçeği yansıtmadığını dile getirerek hayranlarının yüreğine su serpti.

Sahnelere veda mı ediyor? Erol Evgin iddialar sonrası sessizliğini bozdu!-4

MÜZİK VE RESİM ARASINDAKİ MÜKEMMEL DENGE

Resim sanatına olan tutkusuyla da bilinen Erol Evgin, iki sanat dalı arasında kurduğu hassas dengeyi de anlattı. Resim yapmaktan büyük bir keyif aldığını belirten usta sanatçı, müzik çalışmalarından yorulduğunda resme, resim yapmaktan yorulduğunda ise yeniden müziğe dönerek ruhunu beslediğini aktardı.

Sahnelere veda mı ediyor? Erol Evgin iddialar sonrası sessizliğini bozdu!-5

MERAK EDİLENLER
Erol Evgin kaç yaşında?
Türk müziğinin efsane isimlerinden Erol Evgin 79 yaşındadır.
Erol Evgin müziği bırakıyor mu?
Hayır, Erol Evgin hakkında çıkan "müzikten sıkıldı" iddialarını yalanlamış ve şarkı söylemenin kendisi için bir yaşam biçimi olduğunu ifade etmiştir.
Erol Evgin başka hangi sanat dalıyla ilgileniyor?
Erol Evgin müzik kariyerinin yanı sıra tutkuyla resim yapmaktadır.
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