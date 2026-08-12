“Beş kuruşum yoktu, hastaneden o çıkardı” Popstar Mehtap'tan yıllar sonra gelen Eypio itirafı!
Popstar yarışmasıyla tanınan şarkıcı Mehtap Yılmaz, pandemi döneminde yaşadığı maddi imkânsızlıkları ve hastane sürecinde kendisine uzanan yardım elini yıllar sonra açıkladı. Sosyal medya hesabında bir video yayınlayan Yılmaz, "Beş kuruşum yoktu, hastane masraflarımı ödeyip beni o çıkardı" diyerek ünlü rapçi Eypio'ya teşekkür etti.
Popstar adlı yarışma programıyla adını duyuran ve geniş bir kitleye ulaşan ünlü şarkıcı Mehtap Yılmaz, zor günler geçirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde lösemi tedavisi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybeden yakın dostu Cansever'in vefatıyla sarsılan ünlü isim, geçmişte yaşadığı büyük bir dayanışmayı ilk kez kamuoyuyla paylaştı.
"PANDEMİDE ACAYİP TERSOYDUM, PARAM YOKTU"
Pandemi döneminde sağlık sorunları yaşadığı esnada ciddi bir maddi darboğazın içine girdiğini belirten Mehtap Yılmaz, hastanede kaldığı günlerde kara kara düşündüğünü dile getirdi.
O dönem çaresiz kaldığını belirten ünlü şarkıcı, "O ara hastane masraflarını nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz diye düşünüyordum. Bir de tam pandemi dönemine denk geliyor. Acayip tersoyum, para da yok, hiçbir şey yok ortada" sözleriyle yaşadığı zorlukları anlattı.
"GEREKLİ PARAYI ÖDEDİ, ARABAYA KADAR UĞURLADI"
En çaresiz anında yardımına koşan ismin ünlü rapçi Eypio olduğunu açıklayan Mehtap Yılmaz, dostuna olan minnetini şu sözlerle ifade etti:
"Eypio vardı... Geldi beni hastaneden çıkardı, bütün masrafları, parasını ödedi. Hatta beni hastaneden arabaya kadar gönderdi, ilgilendi."
Ünlü rapçinin kendisine yalnızca hastane sürecinde değil, sonrasında da destek olduğunu söyleyen Yılmaz, Eypio'nun kendisine, "Canım kardeşim, bir ihtiyacın, başka bir ihtiyacın varsa bunların hepsi emrinde" dediğini aktardı.
Yılmaz, Eypio'ya teşekkür ederek sözlerini, "Helal olsun canım kardeşim benim. Canım dostum, canım arkadaşım. Rabbim her zaman işini gücünü rast getirsin" ifadeleriyle tamamladı.
141 bin takipçi sayısına ulaştığı Instagram hesabında videolu açıklamada bulunan ünlü şarkıcı, paylaşımının altına ise "Ölürüm kalırım bu da burada kalsın" notunu ekledi.