“Beş kuruşum yoktu, hastaneden o çıkardı” Popstar Mehtap'tan yıllar sonra gelen Eypio itirafı!

Ünlü rapçinin kendisine yalnızca hastane sürecinde değil, sonrasında da destek olduğunu söyleyen Yılmaz, Eypio'nun kendisine, "Canım kardeşim, bir ihtiyacın, başka bir ihtiyacın varsa bunların hepsi emrinde" dediğini aktardı.

Yılmaz, Eypio'ya teşekkür ederek sözlerini, "Helal olsun canım kardeşim benim. Canım dostum, canım arkadaşım. Rabbim her zaman işini gücünü rast getirsin" ifadeleriyle tamamladı.