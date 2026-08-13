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Bacakları morluklar içinde kalsa da vazgeçmedi! Çağla Şıkel’in jetsurf tutkusu: “Hayatım değişti”

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel’in oğullarıyla tatil yaparken merak sardığı su sporu hayatını değiştirdi. İlk denemelerinde defalarca suya düşen ve bacakları morluklar içinde kalan Şıkel, azmiyle profesyonel düzeye ulaştı. Ünlü ismin Çeşme'de sörf tahtası üzerinde verdiği yeni pozlar sosyal medyayı salladı.

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Bacakları morluklar içinde kalsa da vazgeçmedi! Çağla Şıkel’in jetsurf tutkusu: “Hayatım değişti”

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, 2025 yılında oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte Çeşme'de tatil yaparken popüler su sporu jetsurfe merak sardı. Başlangıçta çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmek için sörf tahtasının üzerine geçen ünlü isim, kısa sürede bu spora tutkuyla bağlandı.

Şıkel, o günleri "Hobi olsun, çocuklarla kayarım diye başladım. Hayatım değişti" sözleriyle ifade etti.

2025 yılında oğulları Kuzey ve Uzay ile Çeşme'de tatil yaparken jetsurfe merak saran Çağla Şıkel, sporu hayatının merkezine koydu. (Fotoğraflar Çağla Şıkel'in sosyal medya hesabından alınmıştır.)2025 yılında oğulları Kuzey ve Uzay ile Çeşme'de tatil yaparken jetsurfe merak saran Çağla Şıkel, sporu hayatının merkezine koydu. (Fotoğraflar Çağla Şıkel'in sosyal medya hesabından alınmıştır.)

MORLUKLARA RAĞMEN PES ETMEDİ

Jetsurf öğrenme sürecinin oldukça zorlu geçtiğini belirten Çağla Şıkel, motorlu sörf tahtası üzerinde denge sağlamaya çalışırken sayısız kez suya düştü. İlk dönemlerde bacaklarında oluşan yoğun morluklara ve yaşadığı sakatlıklara aldırış etmeyen ünlü manken, pes etmeyerek antrenmanlarına kararlılıkla devam etti.

İlk dönemlerde defalarca suya düşen ve bacaklarında oluşan morluklara aldırış etmeyen ünlü manken, azmiyle herkesi kendine hayran bıraktı.İlk dönemlerde defalarca suya düşen ve bacaklarında oluşan morluklara aldırış etmeyen ünlü manken, azmiyle herkesi kendine hayran bıraktı.

AMATÖRLÜKTEN PROFESYONELLİĞE UZANAN BAŞARI

Sadece eğlence amaçlı başlayan bu yolculuk, Şıkel'in gösterdiği azim sayesinde profesyonel bir boyuta taşındı. Tahta üzerinde dengede durmayı tamamen öğrenen ve sporda kendisini her geçen gün ilerleten Şıkel, jetsurfü sıradan bir tatil aktivitesi olmaktan çıkardı.

Çocuklarıyla eğlenmek için adım attığı su sporunda yeteneğini ilerleten Şıkel, amatörlüğü geride bırakarak profesyonel seviyeye ulaştı.Çocuklarıyla eğlenmek için adım attığı su sporunda yeteneğini ilerleten Şıkel, amatörlüğü geride bırakarak profesyonel seviyeye ulaştı.

Çeşme tatili sırasında su üzerinde verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Çağla Şıkel, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Bacakları morluklar içinde kalsa da vazgeçmedi! Çağla Şıkel’in jetsurf tutkusu: “Hayatım değişti”-5

MERAK EDİLENLER
Çağla Şıkel hangi su sporuyla ilgileniyor?
Çağla Şıkel, motorlu sörf tahtasıyla yapılan jetsurf sporuyla ilgilenmektedir.
Çağla Şıkel jetsurfe ne zaman başladı?
Ünlü manken, jetsurfe 2025 yılında oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte Çeşme'de tatil yaptığı sırada hobi olarak başlamıştır.
Çağla Şıkel jetsurf öğrenirken ne zorluklar yaşadı?
Şıkel, öğrenme sürecinde defalarca suya düştüğünü ve bacaklarında yoğun morluklar oluştuğunu ancak pes etmeyerek sporu ilerlettiğini açıklamıştır.

Bacakları morluklar içinde kalsa da vazgeçmedi! Çağla Şıkel’in jetsurf tutkusu: “Hayatım değişti”-6

JETSURF NEDİR?
JetSurf, içindeki güçlü benzinli veya elektrikli motor sayesinde dalgaya ihtiyaç duymadan su üstünde yüksek hızlara ulaşmayı sağlayan motorlu bir sörf tahtasıdır.
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