Bacakları morluklar içinde kalsa da vazgeçmedi! Çağla Şıkel’in jetsurf tutkusu: “Hayatım değişti”
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel’in oğullarıyla tatil yaparken merak sardığı su sporu hayatını değiştirdi. İlk denemelerinde defalarca suya düşen ve bacakları morluklar içinde kalan Şıkel, azmiyle profesyonel düzeye ulaştı. Ünlü ismin Çeşme'de sörf tahtası üzerinde verdiği yeni pozlar sosyal medyayı salladı.
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, 2025 yılında oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte Çeşme'de tatil yaparken popüler su sporu jetsurfe merak sardı. Başlangıçta çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmek için sörf tahtasının üzerine geçen ünlü isim, kısa sürede bu spora tutkuyla bağlandı.
Şıkel, o günleri "Hobi olsun, çocuklarla kayarım diye başladım. Hayatım değişti" sözleriyle ifade etti.
MORLUKLARA RAĞMEN PES ETMEDİ
Jetsurf öğrenme sürecinin oldukça zorlu geçtiğini belirten Çağla Şıkel, motorlu sörf tahtası üzerinde denge sağlamaya çalışırken sayısız kez suya düştü. İlk dönemlerde bacaklarında oluşan yoğun morluklara ve yaşadığı sakatlıklara aldırış etmeyen ünlü manken, pes etmeyerek antrenmanlarına kararlılıkla devam etti.
AMATÖRLÜKTEN PROFESYONELLİĞE UZANAN BAŞARI
Sadece eğlence amaçlı başlayan bu yolculuk, Şıkel'in gösterdiği azim sayesinde profesyonel bir boyuta taşındı. Tahta üzerinde dengede durmayı tamamen öğrenen ve sporda kendisini her geçen gün ilerleten Şıkel, jetsurfü sıradan bir tatil aktivitesi olmaktan çıkardı.
Çeşme tatili sırasında su üzerinde verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaşan Çağla Şıkel, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
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