Bacakları morluklar içinde kalsa da vazgeçmedi! Çağla Şıkel’in jetsurf tutkusu: “Hayatım değişti”

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, 2025 yılında oğulları Kuzey ve Uzay ile birlikte Çeşme'de tatil yaparken popüler su sporu jetsurfe merak sardı. Başlangıçta çocuklarıyla birlikte keyifli vakit geçirmek için sörf tahtasının üzerine geçen ünlü isim, kısa sürede bu spora tutkuyla bağlandı. Şıkel, o günleri "Hobi olsun, çocuklarla kayarım diye başladım. Hayatım değişti" sözleriyle ifade etti.

2025 yılında oğulları Kuzey ve Uzay ile Çeşme'de tatil yaparken jetsurfe merak saran Çağla Şıkel, sporu hayatının merkezine koydu. (Fotoğraflar Çağla Şıkel'in sosyal medya hesabından alınmıştır.) MORLUKLARA RAĞMEN PES ETMEDİ Jetsurf öğrenme sürecinin oldukça zorlu geçtiğini belirten Çağla Şıkel, motorlu sörf tahtası üzerinde denge sağlamaya çalışırken sayısız kez suya düştü. İlk dönemlerde bacaklarında oluşan yoğun morluklara ve yaşadığı sakatlıklara aldırış etmeyen ünlü manken, pes etmeyerek antrenmanlarına kararlılıkla devam etti.