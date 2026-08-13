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28 yıl sonra gelen sürpriz poz! Vahşi Güzel yıldızları bir arada: Son halleri

90'lı yılların efsane yapımı Vahşi Güzel'in başrol oyuncuları Natalia Oreiro ve Facundo Arana, uzun zaman sonra yeniden bir araya geldi. Türkiye dahil 80'den fazla ülkede fırtınalar estiren ikilinin son hali kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.

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28 yıl sonra gelen sürpriz poz! Vahşi Güzel yıldızları bir arada: Son halleri

Şimdilerde 49 yaşında bulunan Natalia Oreiro, unutulmaz rol arkadaşı Facundo Arana ile birlikte kamera karşısına geçti. İki ünlü ismin sempatik tavırları ve keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden, Natalia Oreiro ve Facundo Arana’nın sosyal medya hesaplarından alınmıştır.Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden, Natalia Oreiro ve Facundo Arana’nın sosyal medya hesaplarından alınmıştır.

Yıllar sonra gelen bu sürpriz buluşma, dizinin takipçilerini geçmişe götürdü. İkilinin paylaştığı fotoğraflara kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

28 yıl sonra gelen sürpriz poz! Vahşi Güzel yıldızları bir arada: Son halleri-3

Sosyal medya kullanıcıları ikilinin fotoğraflarının altına, "Yaşlarına göre hala fit görünüyorlar", "Çok tatlılar", "Yıllar acımamış", "Vahşi Güzel'i severek izlerdim. Hey gidi günler…" şeklinde yorumlar yaptı.

28 yıl sonra gelen sürpriz poz! Vahşi Güzel yıldızları bir arada: Son halleri-4

RUS VATANDAŞI OLMUŞTU

1977 yılında Uruguay'da dünyaya gelen ünlü şarkıcı ve oyuncu Natalia Oreiro, kariyerine yön vermek için küçük yaşlarda Arjantin'e taşındı. Burada rol aldığı projeler ve seslendirdiği şarkılarla adını duyuran Oreiro, kısa sürede Latin Amerika sınırlarını aşarak dünya çapında bir üne kavuştu.

Sanatçı, geçtiğimiz dönemde Rusya Devlet Yasal Bilgi İnternet Portalı'nda yayımlanan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı ile Natalia Oreiro ve oğlu Merlin Atahualpa Mollo'ya vatandaşlık verildi haberiyle de uzun süre konuşulmuştu.

28 yıl sonra gelen sürpriz poz! Vahşi Güzel yıldızları bir arada: Son halleri-5

MERAK EDİLENLER
Vahşi Güzel dizisinin başrol oyuncuları kimlerdir?
Dizinin başrollerini Natalia Oreiro ve Facundo Arana paylaşmaktadır.
Natalia Oreiro kaç yaşındadır ve nerelidir?
1977 yılında Uruguay'da doğan Natalia Oreiro 49 yaşındadır.
Natalia Oreiro hangi ülkenin vatandaşlığını aldı?
Natalia Oreiro ve oğlu Merlin Atahualpa Mollo'ya Rusya vatandaşlığı verilmiştir.
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