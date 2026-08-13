28 yıl sonra gelen sürpriz poz! Vahşi Güzel yıldızları bir arada: Son halleri
90'lı yılların efsane yapımı Vahşi Güzel'in başrol oyuncuları Natalia Oreiro ve Facundo Arana, uzun zaman sonra yeniden bir araya geldi. Türkiye dahil 80'den fazla ülkede fırtınalar estiren ikilinin son hali kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi.
Şimdilerde 49 yaşında bulunan Natalia Oreiro, unutulmaz rol arkadaşı Facundo Arana ile birlikte kamera karşısına geçti. İki ünlü ismin sempatik tavırları ve keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.
Yıllar sonra gelen bu sürpriz buluşma, dizinin takipçilerini geçmişe götürdü. İkilinin paylaştığı fotoğraflara kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.
Sosyal medya kullanıcıları ikilinin fotoğraflarının altına, "Yaşlarına göre hala fit görünüyorlar", "Çok tatlılar", "Yıllar acımamış", "Vahşi Güzel'i severek izlerdim. Hey gidi günler…" şeklinde yorumlar yaptı.
RUS VATANDAŞI OLMUŞTU
1977 yılında Uruguay'da dünyaya gelen ünlü şarkıcı ve oyuncu Natalia Oreiro, kariyerine yön vermek için küçük yaşlarda Arjantin'e taşındı. Burada rol aldığı projeler ve seslendirdiği şarkılarla adını duyuran Oreiro, kısa sürede Latin Amerika sınırlarını aşarak dünya çapında bir üne kavuştu.
Sanatçı, geçtiğimiz dönemde Rusya Devlet Yasal Bilgi İnternet Portalı'nda yayımlanan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı ile Natalia Oreiro ve oğlu Merlin Atahualpa Mollo'ya vatandaşlık verildi haberiyle de uzun süre konuşulmuştu.