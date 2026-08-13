28 yıl sonra gelen sürpriz poz! Vahşi Güzel yıldızları bir arada: Son halleri

RUS VATANDAŞI OLMUŞTU

1977 yılında Uruguay'da dünyaya gelen ünlü şarkıcı ve oyuncu Natalia Oreiro, kariyerine yön vermek için küçük yaşlarda Arjantin'e taşındı. Burada rol aldığı projeler ve seslendirdiği şarkılarla adını duyuran Oreiro, kısa sürede Latin Amerika sınırlarını aşarak dünya çapında bir üne kavuştu.

Sanatçı, geçtiğimiz dönemde Rusya Devlet Yasal Bilgi İnternet Portalı'nda yayımlanan Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kararı ile Natalia Oreiro ve oğlu Merlin Atahualpa Mollo'ya vatandaşlık verildi haberiyle de uzun süre konuşulmuştu.