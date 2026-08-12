Dört koldan LGBT dayatması! Hayatın her alanına sızan semboller: "Toplumsal değerlere saldırıyorlar"

Çünkü mesele artık yalnızca Spotify da değil. Türkiye'de geçtiğimiz dönemlerde bazı sanatçıların konserlerinde LGBT bayraklarının açıldığını gördük. Dünyada futbol tribünlerinde aynı renklerle hazırlanan bayraklar ve pankartlar karşımıza çıktı.

Yani müzikte var. Konserde var. Futbolda var. Teknolojide var. Reklamda var. Dijital platformlarda var. Dört koldan aynı mesaj! İnsanların hayatlarına, tercihlerine veya özel yaşamlarına kimsenin karışma hakkı yok.

ALGI YÖNETİMİ İSYANI

Ancak aynı şekilde insanların sürekli olarak belirli bir mesajla karşı karşıya bırakılmasının da sorgulanması gerekiyor. Çünkü bir şey bir kez karşınıza çıktığında tesadüf dersiniz. İki kez çıktığında kampanya dersiniz.

Ama müzikten futbola, konserden teknolojiye, dijital platformdan kullandığınız saate kadar hayatın hemen her alanında aynı semboller önünüze getiriliyorsa artık insanlar doğal olarak "Bu resmen algı yönetimi" diyerek isyan ediyor. Asıl tartışılması gereken nokta burada.