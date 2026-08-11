‘Bücür Cadı’nın Köfteci Abbas’ı Yunus Bülbül evlendi! Mutluluğunu böyle duyurdu: "Çok sevdiğim Neslihan Hanım ile imzamızı çaktık"
Bir döneme damga vuran ‘Bücür Cadı’ dizisinde canlandırdığı ‘Köfteci Abbas’ karakteriyle geniş kitlelerce tanınan şarkıcı ve oyuncu Yunus Bülbül’den müjdeli haber geldi. Bülbül, bir süredir birlikte olduğu müzisyen Neslihan Mutlu ile Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde nikah masasına oturdu. Ünlü sanatçı, mutlu gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Arabesk ve halk müziğinin tanınan isimlerinden Yunus Bülbül, özel hayatıyla gündeme geldi.
KÖFTECİ ABBAS ROLÜYLE HAFIZALARA KAZINDI
21 Eylül 1999 ile 28 Haziran 2000 tarihleri arasında ekrana gelen 'Bücür Cadı' dizisindeki 'Köfteci Abbas' rolüyle hafızalara kazınan Bülbül, müzisyen Neslihan Mutlu ile dünyaevine girdi.
Çift, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen sade nikah töreniyle hayatlarını birleştirdi.
"ÇOK ŞÜKÜR İMZAMIZI ÇAKTIK"
Mutluluğunu sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Yunus Bülbül, nikâhtan karelere şu notu düştü:
"Çok sevdiğim Neslihan Hanım ile Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde çok şükür imzamızı çaktık. Allah bize sağlıklı, mutluluk dolu bir yaşantı versin."
Bülbül'ün paylaşımının ardından çiftin mutlu gününe takipçilerinden çok sayıda tebrik mesajı geldi.
DAHA ÖNCE ROL ARKADAŞIYLA EVLENMİŞTİ
Yunus Bülbül, daha önce 'Bücür Cadı' dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu ve şarkıcı Sezer Güvenirgil ile de evlilik yaşamıştı. İkilinin evliliği 2007 yılında sona ermişti.
Yunus Bülbül kimdir?
Asıl adı Yunus Habbuloğlu olan Yunus Bülbül, 22 Nisan 1952'de Hatay'ın İskenderun ilçesinde dünyaya geldi. Özellikle 1980'li yıllarda arabesk müziğin tanınan isimlerinden biri haline gelen sanatçı, kariyeri boyunca şarkıcılığın yanı sıra besteci, söz yazarı ve oyuncu kimliğiyle de öne çıktı.
"En Mutlu Günümde" ve "Siz O Sevgilimi Tanımazsınız" gibi şarkılarıyla tanınan Bülbül, çok sayıda albüm ve besteye imza attı. Sinema filmleri ve televizyon dizilerinde de rol alan sanatçı, oyunculuk kariyerinde özellikle 'Bücür Cadı'daki 'Köfteci Abbas' karakteriyle geniş kitlelerin hafızasında yer edindi.