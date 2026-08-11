‘Bücür Cadı’nın Köfteci Abbas’ı Yunus Bülbül evlendi! Mutluluğunu böyle duyurdu: "Çok sevdiğim Neslihan Hanım ile imzamızı çaktık"

Yunus Bülbül

Yunus Bülbül kimdir?

Asıl adı Yunus Habbuloğlu olan Yunus Bülbül, 22 Nisan 1952'de Hatay'ın İskenderun ilçesinde dünyaya geldi. Özellikle 1980'li yıllarda arabesk müziğin tanınan isimlerinden biri haline gelen sanatçı, kariyeri boyunca şarkıcılığın yanı sıra besteci, söz yazarı ve oyuncu kimliğiyle de öne çıktı.

"En Mutlu Günümde" ve "Siz O Sevgilimi Tanımazsınız" gibi şarkılarıyla tanınan Bülbül, çok sayıda albüm ve besteye imza attı. Sinema filmleri ve televizyon dizilerinde de rol alan sanatçı, oyunculuk kariyerinde özellikle 'Bücür Cadı'daki 'Köfteci Abbas' karakteriyle geniş kitlelerin hafızasında yer edindi.