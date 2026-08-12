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Sosyeteyi sallayan aşk trafiği! Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı

Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, Yelda Süren ile 25 yıllık evliliğini noktaladıktan sonra sürpriz bir aşka yelken açtı. Eski eşinin yeni ilişkisinden kısa süre sonra Elmas, gönlünü ünlü oyuncu Tuğçe Koçak’a kaptırdı.

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Sosyeteyi sallayan aşk trafiği! Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı

Cemiyet hayatında sürpriz aşklar peş peşe geliyor. Yaklaşık 25 yıllık evliliklerini noktalayan Burak Elmas ile Yelda Süren'in boşanmasının ardından her iki isim de özel hayatlarında yeni bir sayfa açtı.

Burak Elmas ve Yelda Süren (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)Burak Elmas ve Yelda Süren (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

"YELDA SÜREN CEPHESİNDE SÜRPRİZLER BİTMİYOR"

Yelda Süren'in yeni ilişkisinin ardından bu kez Burak Elmas cephesinden gelen aşk haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Günaydın'dan Bülent Cankurt, 12 Ağustos 2026 tarihli yazısında şu ifadeleri kullandı:

Yaklaşık 25 yıllık evliliklerini bitirdiklerini ilk bu köşeden öğrendiğiniz Galatarasay'ın 38. başkanı Burak Elmas ile Galatasaray'ın efsanevi başkanı Reha Süren'in kızı Yelda Süren cephesinde sürprizler bitmiyor!

Şubat ayında boşanarak herkese büyük bir şok yaşatan çiftten ikinci sürpriz Yelda Süren'den gelmişti.

Burak ElmasBurak Elmas

"YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇMIŞ"

Boşanmanın üstünden çok zaman geçmeden Sevil Sabancı'nın evliliğin eşiğinden döndüğü iş adamı Ferhat Ferhangil ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Burak Elmas'tan misilleme gecikmedi ve ondan da sürpriz bir aşk haberi geldi.

Öğrendim ki, Burak Bey de yeni bir aşka yelken açmış. Ancak Burak Bey, eski eşi gibi yine kendi çevrelerinden değil bu kez sanat dünyasından ünlü bir isme gönlünü kaptırmış.

Tuğçe KoçakTuğçe Koçak

GÖNLÜNÜ ÜNLÜ OYUNCUYA KAPTIRDI

Burak Bey, sinema ve dizi oyuncusu Tuğçe Koçak ile aşk yaşıyormuş. 43 yaşındaki Tuğçe Koçak'ın da, 52 yaşındaki Burak Elmas gibi başından bir evlilik geçmiş.

İlişkileri tam ne zaman başladı öğrenemedim ama çok mutlu olduklarını ve birbirlerine iyi geldiklerini öğrendim. Ne diyelim; hepsinin mutluluğu daim olsun.

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