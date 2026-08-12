Sosyeteyi sallayan aşk trafiği! Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı

Cemiyet hayatında sürpriz aşklar peş peşe geliyor. Yaklaşık 25 yıllık evliliklerini noktalayan Burak Elmas ile Yelda Süren'in boşanmasının ardından her iki isim de özel hayatlarında yeni bir sayfa açtı.

Yelda Süren'in yeni ilişkisinin ardından bu kez Burak Elmas cephesinden gelen aşk haberi magazin gündemine bomba gibi düştü. Günaydın'dan Bülent Cankurt, 12 Ağustos 2026 tarihli yazısında şu ifadeleri kullandı:

Burak Elmas

"YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇMIŞ"

Boşanmanın üstünden çok zaman geçmeden Sevil Sabancı'nın evliliğin eşiğinden döndüğü iş adamı Ferhat Ferhangil ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Burak Elmas'tan misilleme gecikmedi ve ondan da sürpriz bir aşk haberi geldi.

Öğrendim ki, Burak Bey de yeni bir aşka yelken açmış. Ancak Burak Bey, eski eşi gibi yine kendi çevrelerinden değil bu kez sanat dünyasından ünlü bir isme gönlünü kaptırmış.