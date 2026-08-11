Helin Kandemir ile Dorukhan Toköz'den ilan-ı aşk: Romantik kareyle duyurdular
'Bihter', 'Duy Beni' ve 'Doğduğun Ev Kaderindir' gibi yapımlarla tanınan Helin Kandemir, özel hayatıyla magazin gündemine geldi. Bir süredir kalbi boş olan 22 yaşındaki oyuncu, futbolcu Dorukhan Toköz ile aşk yaşadığını sosyal medyadan yaptığı romantik paylaşımla gözler önüne serdi. Toköz'ün o kareye verdiği karşılık da dikkatlerden kaçmadı.
Başarılı oyunculuğuyla genç kuşağın dikkat çeken isimleri arasına giren Helin Kandemir'den sürpriz bir aşk haberi geldi.
YENİ AŞKINI İLAN ETTİ
Daha önce iş insanı Celal Can Algül ile bir dargın bir barışık ilişki yaşayan Kandemir, ayrılığın ardından bir süredir özel hayatıyla gündeme gelmiyordu.
22 yaşındaki oyuncunun kalbinin yeni sahibinin 30 yaşındaki futbolcu Dorukhan Toköz olduğu ortaya çıktı.
DORUKHAN TOKÖZ'DEN SİYAH KALP
Kandemir, Instagram hesabında özel hayatından karelere yer verdiği paylaşımına Toköz ile çekilmiş romantik bir fotoğrafını da ekledi.
Ünlü futbolcunun paylaşıma verdiği karşılık ise dikkat çekti. Toköz, Kandemir'in paylaşımının altına siyah kalp emojisi bıraktı.
İLAN-I AŞK ETTİ
Ardından aynı kareyi kendi sosyal medya hesabından da paylaşan Toköz, böylece birlikteliklerini takipçilerinin gözleri önüne serdi.
İkilinin romantik karesi kısa sürede sosyal medyada dikkat çekerken Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz'ün sürpriz birlikteliği magazin gündeminin yeni aşkları arasına girdi.