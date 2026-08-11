Helin Kandemir ile Dorukhan Toköz'den ilan-ı aşk: Romantik kareyle duyurdular

Helin Kandemir (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

YENİ AŞKINI İLAN ETTİ

Daha önce iş insanı Celal Can Algül ile bir dargın bir barışık ilişki yaşayan Kandemir, ayrılığın ardından bir süredir özel hayatıyla gündeme gelmiyordu.

22 yaşındaki oyuncunun kalbinin yeni sahibinin 30 yaşındaki futbolcu Dorukhan Toköz olduğu ortaya çıktı.