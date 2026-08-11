Seda Sayan'dan Kadir Ezildi'nin annesine tepki: “Niye ağlıyorsun?”
Sunucu Kadir Ezildi’nin annesi Ümran Kaplan’ın evlenen oğlunun boş kalan odasına bakıp ağladığı görüntüler Seda Sayan’ın hedefi oldu. Kendi programında erkek annelerini masaya yatıran Sayan, "Zaten alt kata taşındı be" diyerek yaşanan duygusal anları garipsediğini ifade etti.
Seda Sayan, kendi adını taşıyan programında bu hafta erkek annelerinin tutumlarını değerlendirdi. Gündeme damga vuran konuları ele alan ünlü sunucu, Kadir Ezildi'nin annesi Ümran Kaplan'ın sosyal medyada çok konuşulan ağlama görüntülerini de pas geçmedi.
Ümran Kaplan'ın oğlu Kerem Ezildi'nin düğününün ardından evde boş kalan odayı görüp hıçkırıklara boğulduğu anları değerlendiren Sayan, bu duygusal tepkiyi oldukça şaşırtıcı bulduğunu dile getirdi.
"ZATEN ALT KATA TAŞINDI BE!"
Sergilenen duygusal reaksiyonun kendisine fazla geldiğini belirten Seda Sayan, şu ifadeleri kullandı:
"Kadir Ezildi'nin annesini de çok seviyorum, kulakları çınlasın. Kadir Ezildi'yi de çok severim, çok can çocuktur. Ama annesinin o boş odaya bakıp ağlamasını inanılmaz yadırgadım."
Sayan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Niye ağlıyorsun? Zaten alt kata taşındı be, zaten aile apartmanında oturuyorsunuz. Ona rağmen boş odaya bakıp ağladı kadın ya! Erkek anneleri oğullarından bir türlü ayrılamıyorlar."
OLAYIN GEÇMİŞİ: KADİR EZİLDİ SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞMIŞTI
Kadir Ezildi, annesinin boş odaya bakıp gözyaşlarına boğulduğu anları duygusal bir müzik eşliğinde sosyal medya hesabından yayımlamıştı. Ezildi, paylaşımına "Kızı olsun diye çok dua eden annemin oğullarının ardından hali. Demek bir de kızı olsaydı ne olurdu" notunu ekleyerek takipçileriyle paylaşmıştı.
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Seda Sayan Kadir Ezildi'nin annesi için ne dedi?
Seda Sayan, Ümran Kaplan'ın evlenen oğlunun ardından ağlamasını yadırgadığını belirterek, "Zaten alt kata taşındı be, zaten aile apartmanında oturuyorsunuz" diyerek tepki gösterdi.
Kadir Ezildi'nin annesi Ümran Kaplan neden ağladı?
Kadir Ezildi'nin kardeşi Kerem Ezildi'nin düğününün ardından evde boş kalan odayı gören anne Ümran Kaplan duygusal anlar yaşayarak gözyaşı döktü.
Kadir Ezildi annesinin görüntüsünü nasıl paylaştı?
Kadir Ezildi, annesinin gözyaşlarına boğulduğu anları duygusal bir müzik eşliğinde "Kızı olsun diye çok dua eden annemin oğullarının ardından hali" notuyla paylaştı.
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