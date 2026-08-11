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Şehir hayatını geride bıraktı: Koray Avcı’nın Fethiye’deki tekne hayatı dikkat çekti

Yoğun konser temposunun stresinden uzaklaşmak isteyen Koray Avcı, İstanbul'daki yaşamına ara vererek yaz aylarını Fethiye'de teknede geçiriyor. Temizliğini bile kendisinin yaptığı tekne yaşamını bir nevi terapi olarak gören ünlü şarkıcı, doğayla baş başa yenileniyor.

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Şehir hayatını geride bıraktı: Koray Avcı’nın Fethiye’deki tekne hayatı dikkat çekti

Ağustos ayı boyunca yoğun bir konser programıyla sahnelerde yer alan Koray Avcı, temposunun yorgunluğunu denizde atıyor. İstanbul'daki yaşamına geçici olarak ara veren ünlü şarkıcı, yaz dönemini Muğla'nın Fethiye ilçesinde teknede geçirmeyi tercih ediyor.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve Koray Avcı'nın Instagram hesabından alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve Koray Avcı'nın Instagram hesabından alınmıştır.)

Fethiye'de günlerini suyun üzerinde geçiren sanatçı, şehir hayatının stresinden uzaklaşarak doğayla baş başa bir yaşam sürüyor. Tekne hayatının günlük rutinlerini sosyal medya hesabından paylaşan Avcı, pazartesi günlerini tekne temizliğine ayırdığını ifade etti.

Şehir hayatını geride bıraktı: Koray Avcı’nın Fethiye’deki tekne hayatı dikkat çekti-3

Konser yorgunluğunu Fethiye'deki teknesinde denize girerek atlatan Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Bitti gitti bütün yorgunluk" notunu ekledi. Deniz ve tekne yaşamını kendisi için bir terapi olarak nitelendiren sanatçı, doğayla vakit geçirerek yeni konserler öncesinde yenilendiğini vurguladı.

Video Oynatma İkonu Koray Avcı Fethiye'de tekne yaşamına geçti

Şehir hayatını geride bıraktı: Koray Avcı’nın Fethiye’deki tekne hayatı dikkat çekti-4

Avcı'nın deniz, tekne ve doğayla iç içe geçirdiği yaz günleri, yoğun konser temposunun ardından kendisi için adeta bir yenilenme fırsatına dönüşüyor.

Şehir hayatını geride bıraktı: Koray Avcı’nın Fethiye’deki tekne hayatı dikkat çekti-5

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Koray Avcı hakkında sık sorulan sorular
Koray Avcı nerede yaşıyor?
Koray Avcı, yaz aylarında İstanbul'daki yaşamına ara vererek Fethiye'de teknede yaşamaktadır.
Koray Avcı pazartesi günleri ne yapıyor?
Ünlü şarkıcı, tekne yaşamının bir rutini olarak pazartesi günlerini tekne temizliğine ayırmaktadır.
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