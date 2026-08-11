Şehir hayatını geride bıraktı: Koray Avcı’nın Fethiye’deki tekne hayatı dikkat çekti

Ağustos ayı boyunca yoğun bir konser programıyla sahnelerde yer alan Koray Avcı, temposunun yorgunluğunu denizde atıyor. İstanbul'daki yaşamına geçici olarak ara veren ünlü şarkıcı, yaz dönemini Muğla'nın Fethiye ilçesinde teknede geçirmeyi tercih ediyor.

Fethiye'de günlerini suyun üzerinde geçiren sanatçı, şehir hayatının stresinden uzaklaşarak doğayla baş başa bir yaşam sürüyor. Tekne hayatının günlük rutinlerini sosyal medya hesabından paylaşan Avcı, pazartesi günlerini tekne temizliğine ayırdığını ifade etti.

Konser yorgunluğunu Fethiye'deki teknesinde denize girerek atlatan Avcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "Bitti gitti bütün yorgunluk" notunu ekledi. Deniz ve tekne yaşamını kendisi için bir terapi olarak nitelendiren sanatçı, doğayla vakit geçirerek yeni konserler öncesinde yenilendiğini vurguladı.

Koray Avcı Fethiye'de tekne yaşamına geçti