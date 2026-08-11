3 ayda 2 büyük ameliyat geçirdi: Tarık Papuççuoğlu’nun son sağlık durumu ortaya çıktı!
A.B.İ dizisinde hayat verdiği Tahir Hancıoğlu karakteriyle büyük beğeni toplayan 77 yaşındaki usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu, son üç ayda iki büyük ameliyat geçirdi. Bypass operasyonunun ardından son olarak aort damarı genişlemesi nedeniyle ameliyat edilen usta sanatçının son sağlık durumunu doktoru duyurdu.
Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu, bir süredir ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor. 77 yaşındaki usta sanatçının son üç ay içerisinde art arda iki büyük ameliyat geçirdiği öğrenildi.
DÖRT DAMARI DEĞİŞTİRİLMİŞTİ
Ünlü oyuncunun nisan ayında gerçekleştirilen rutin kontrolleri sırasında kalp damarlarında tıkanıklık tespit edilmişti.
Haziran ayında Bodrum'da acil koduyla ameliyata alınan ünlü oyuncu, bypass operasyonu geçirmiş ve dört damarı değiştirilmişti. Başarılı geçen ameliyatın ardından evinde dinlenmeye çekilen Papuççuoğlu'nun, yaklaşık 10 gün içinde günlük yaşamına dönmesinin beklendiği ifade edilmişti.
BİR AMELİYAT DAHA GEÇİRDİ!
Bypass operasyonunun üzerinden kısa bir süre geçen Tarık Papuççuoğlu, bu kez İstanbul'daki bir hastanede aort damarı genişlemesi nedeniyle yeniden ameliyat masasına yattı. Geçirdiği aort cerrahisi operasyonu başarıyla tamamlanan usta sanatçı, tedavisinin ardından taburcu edildi.
"AORT CERRAHİSİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ"
Tarık Papuççuoğlu'nun ameliyatını gerçekleştiren doktoru, usta sanatçının sağlık durumu hakkında şu açıklamayı yaptı:
"Yıllardır ekranlardan severek takip ettiğimiz değerli sanatçımız Tarık Papuççuoğlu'nun aort cerrahisini başarıyla gerçekleştirdik. Böylesine kıymetli bir ismin sağlığına katkı sunabilmiş olmaktan mutluluk duyuyor, kendisine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz."