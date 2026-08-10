59 yaşındaki usta müzisyen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 8 Ağustos 2026 tarihinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Arabesk müziğin efsane isimlerinden sanatçı Cansever (Dzansever Dalipova), Almanya'da tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir akut miyeloid lösemi (kan kanseri) tedavisi gören ve ilik nakli olan usta sanatçının vefat haberi sevenlerini yasa boğdu.

"Canlar, merak etmeyin. Allah'ın izniyle bu da geçecek. Çok yazan ve arayan var. Konuşamıyorum, yazamıyorum. Sürekli serum ve antibiyotik alıyorum, sürekli yatıyorum..."

Yoğun bakıma kaldırılmadan önce hastane odasından hayranlarına seslenen ünlü sanatçı, sağlık durumu ve tedavi süreci hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

Ünlü şarkıcı vasiyeti üzerine Kuzey Makedonya'nın Veles kentine defnedilecek. Geçtiğimiz hafta sonu geçirdiği enfeksiyon nedeniyle yeniden hastaneye kaldırılan ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan sanatçı, 12 Ağustos'ta Kuzey Makedonya'nın Veles kentindeki Fazlı Ahmet Paşa Cami i 'nde öğle namazını müteakip son yolculuğuna uğurlanacak. Cansever, Veles'te bulunan aile mezarlığına defnedilecek.

CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDE?

ŞARKICI CANSEVER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Gerçek adı Dzansever Dalipova olan sanatçı, 8 Temmuz 1967 tarihinde Kuzey Makedonya'nın Veles (Köprülü) kentinde, 7 çocuklu kalabalık bir Roman ailesinin en küçük çocuğu olarak doğdu. Babası tarlada ırgatlık yapan Cansever, çocukluk yıllarında ailesine destek olmak için tarlalarda çalıştı.

12 yaşındayken iki büyük acıyı peş peşe yaşadı. Önce babasını kaybeden sanatçı, aynı yıl çocukların fırlattığı bir sopanın gözüne isabet etmesi sonucu tek gözünü kaybetti.