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Mirela Cerica 8 yıl sonra ikinci kez anne oldu: Hayatı değişti

Kendi adını taşıyan moda markasıyla tanınan sosyetik isim Mirela Cerica, Şamdan Plus'ın özel sayısına verdiği röportajla uzun süren sessizliğini bozdu. Ailesiyle birlikte Brüksel'e yerleştiği ortaya çıkan ünlü modacı, sekiz yıl aradan sonra ikinci kez anne olduğunu ve oğlu Alexander Draig'i kucağına aldığını açıkladı.

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Mirela Cerica 8 yıl sonra ikinci kez anne oldu: Hayatı değişti

Sosyetik yaşamın ve moda dünyasının tanınan isimlerinden Mirela Cerica, uzun süredir koruduğu sessizliğini Şamdan Plus dergisine verdiği röportajla bozdu. Kendi adını taşıyan markasıyla adından sıkça söz ettiren ünlü modacının hayatında radikal değişiklikler yaşandığı ortaya çıktı. Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un kaleme aldığı detaylara göre Cerica, ailesiyle birlikte Belçika'nın başkenti Brüksel'e yerleşti.

Moda tasarımcısı Mirela Cerica, kariyerindeki büyümesini aile hayatına da taşıdı. (Fotoğraflar Şamdan Plus'tan alınmıştır.)Moda tasarımcısı Mirela Cerica, kariyerindeki büyümesini aile hayatına da taşıdı. (Fotoğraflar Şamdan Plus'tan alınmıştır.)

Yeni evinin kapılarını dergi çekimi için açan ünlü ismin hayatındaki en büyük sürpriz ise sekiz yıl aradan sonra yeniden anne olması oldu. Üç ay önce oğlu Alexander Draig'i kucağına alan sosyetik modacı, sekiz yaşındaki kızı Siena Rose'un ardından ailelerinin daha da büyüdüğünü ifade etti.

Mirela Cerica 8 yıl sonra ikinci kez anne oldu: Hayatı değişti-3

DOĞUMDAN BİR AY SONRA İŞİNİN BAŞINA GEÇTİ

Annelik heyecanını ve kariyerini aynı anda sürdürdüğünü belirten Cerica, hayatının merkezinde her zaman ailesinin yer aldığını vurguladı. Doğum yaptıktan sadece bir ay sonra yeni koleksiyonunu çıkaran başarılı isim, "Bir yandan iki çocuk büyütürken, diğer yandan bir moda evini büyütmeye devam ediyorum" diyerek temposunu gözler önüne serdi.

Mirela Cerica 8 yıl sonra ikinci kez anne oldu: Hayatı değişti-4

Röportajda hayatının kırılma noktalarını da paylaşan Mirela Cerica, yaşam öyküsünü özetledi. Arnavutluk'ta doğduğunu ve 10 yaşında İstanbul'a taşındığını belirten modacı; Türkçeyi öğrenmenin kendisine aidiyet kazandırdığını, Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanmasının ve eşiyle Hong Kong'da tanışmasının hayatının en dönüm noktaları olduğunu dile getirdi.

Mirela Cerica 8 yıl sonra ikinci kez anne oldu: Hayatı değişti-5

MERAK EDİLENLER
Mirela Cerica nerede yaşıyor?
Sosyetik modacı Mirela Cerica, ailesiyle birlikte Belçika'nın başkenti Brüksel'e yerleşmiştir.
Mirela Cerica'nın kaç çocuğu var?
Mirela Cerica'nın sekiz yaşında Siena Rose adında bir kızı ve üç aylık Alexander Draig adında bir oğlu olmak üzere iki çocuğu bulunmaktadır.
Mirela Cerica aslen nerelidir?
Mirela Cerica Arnavutluk doğumludur, 10 yaşında ailesiyle birlikte İstanbul'a taşınmıştır.
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