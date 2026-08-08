Mirela Cerica 8 yıl sonra ikinci kez anne oldu: Hayatı değişti

Sosyetik yaşamın ve moda dünyasının tanınan isimlerinden Mirela Cerica, uzun süredir koruduğu sessizliğini Şamdan Plus dergisine verdiği röportajla bozdu. Kendi adını taşıyan markasıyla adından sıkça söz ettiren ünlü modacının hayatında radikal değişiklikler yaşandığı ortaya çıktı. Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un kaleme aldığı detaylara göre Cerica, ailesiyle birlikte Belçika'nın başkenti Brüksel'e yerleşti.

Moda tasarımcısı Mirela Cerica, kariyerindeki büyümesini aile hayatına da taşıdı. (Fotoğraflar Şamdan Plus'tan alınmıştır.) Yeni evinin kapılarını dergi çekimi için açan ünlü ismin hayatındaki en büyük sürpriz ise sekiz yıl aradan sonra yeniden anne olması oldu. Üç ay önce oğlu Alexander Draig'i kucağına alan sosyetik modacı, sekiz yaşındaki kızı Siena Rose'un ardından ailelerinin daha da büyüdüğünü ifade etti.