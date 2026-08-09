Oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi ve babası Ünal Çiftçi



GELİRİNİ YÖNETMEK İSTİYOR



Ben de yıllarca dizi sektöründe çalıştığım için işleyişi iyi biliyorum. Kızımın elinden tutup, oyunculuğa başlatan da benim. Gözde Yılmaz, kızımla çalışmaya başladıktan sonra tüm hayatına müdahale etmeye çalıştı. Gözde istiyor ki kızımın bütün para akışını kendi yönetsin. Her şeyiyle onu himayesine almak istedi. 18 yaşından küçük olduğu için kızımın diziden gelen ödemeleri eşimle ortak hesabımıza geliyordu. O hesaptan bir kuruş bile başka kadınlara yedirmek için para almadım. Esas eşim, kızımın parasını Hakan Çelebi'ye defalarca göndermiş, kızımın parasını Hakan'a yediren kendisidir. Elimde dekontlar var. Hakan ve Gözde birlikte hareket ediyor. Eşimin avukatı Hakan'ın da arkadaşı. Kızıma da mesajlar atmış Hakan. Sürekli bir para muhabbeti. Ne kadar alıyorsun bölüm başı? gibi sorular sormuş. Kızımla arasında daha önce aşk dedikoduları çıkmıştı. Ben sorduğumda 'Asla böyle bir şey yok' dediler. Bayramda Hakan bana mesaj attı, 'Bayramda memleketinize gidiyormuşsunuz, ben de gelebilir miyim?' diye. Ben de olur dedim. Bizimle bayramda memleketime bile geldi. Zaten ondan sonra iyice şüphelendim ama hep inkar ettiler. Hatta şöyle bir şey oldu, bir sosyal medya sitesi kızımla Hakan arasında aşk var diye haber yapınca ona gönderdim. O da bu yapılan 'büyük şerefsizlik' dedi. Düşünün yani...