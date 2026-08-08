Arabesk müziğinin güçlü sesi Cansever hayatını kaybetti! Şarkıcı Cansever neden öldü, hastalığı neydi?
Almanya'da ilik nakli olan ve uzun süredir lösemiyle mücadele eden arabesk müziğin güçlü sesi Cansever, hastanede yaşamını yitirdi. Sanatçının vefatı müzik dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu.
Arabesk müziğin efsane isimlerinden sanatçı Cansever (Dzansever Dalipova), Almanya'da tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti. Uzun süredir akut miyeloid lösemi (kan kanseri) tedavisi gören ve ilik nakli olan usta sanatçının vefat haberi sevenlerini yasa boğdu.
CANSEVER NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?
Geçtiğimiz 2025 yılının sonlarında kan kanseri (akut miyeloid lösemi) teşhisi konulan Cansever, tedavi sürecini Almanya'da sürdürüyordu.
2026 yılının Mart ayında uygun donörün bulunmasıyla Almanya'da ilik nakli (hematopoietik kök hücre nakli) operasyonu geçiren usta sanatçı, nakil sonrası gelişen ağır enfeksiyonlar ve komplikasyonlar nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.
59 yaşındaki usta müzisyen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 8 Ağustos 2026 tarihinde yaşam mücadelesini kaybetti.
CANSEVER'İN HASTANEDEN YAPTIĞI SON AÇIKLAMA
Yoğun bakıma kaldırılmadan önce hastane odasından hayranlarına seslenen ünlü sanatçı, sağlık durumu ve tedavi süreci hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Canlar, merak etmeyin. Allah'ın izniyle bu da geçecek. Çok yazan ve arayan var. Konuşamıyorum, yazamıyorum. Sürekli serum ve antibiyotik alıyorum, sürekli yatıyorum..."
Ateş ve tansiyon problemleri yaşadığını belirten sanatçı, sevenlerinden dua istemişti.
ŞARKICI CANSEVER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
Gerçek adı Dzansever Dalipova olan sanatçı, 8 Temmuz 1967 tarihinde Kuzey Makedonya'nın Veles (Köprülü) kentinde, 7 çocuklu kalabalık bir Roman ailesinin en küçük çocuğu olarak doğdu. Babası tarlada ırgatlık yapan Cansever, çocukluk yıllarında ailesine destek olmak için tarlalarda çalıştı.
12 yaşındayken iki büyük acıyı peş peşe yaşadı. Önce babasını kaybeden sanatçı, aynı yıl çocukların fırlattığı bir sopanın gözüne isabet etmesi sonucu tek gözünü kaybetti.
CANSEVER NASIL MEŞHUR OLDU?
Genç yaşta Balkanlar'daki düğünlerde şarkı söylemeye başlayan Cansever, 1992 yılında Makedonya'da çıkardığı "Kemano Başal E Romenge" albümüyle tanındı.
Türkiye'deki asıl çıkışını ise 1997 yılında İbrahim Tatlıses'in sunduğu "İbo Show" programıyla yaptı. Programda kendine has vokal tarzıyla seslendirdiği "Kara Çadır" türküsü büyük ses getirdi.
Bu performansın ardından Türkiye'de geniş bir kitleye ulaşan Cansever; "Meçhul", "Cemalim", "Yollar Hasta Ben Yorgunum" ve "Doya Doya Arabesk" albümleriyle arabesk ve Roman müziğinin unutulmaz isimleri arasına girdi.
CANSEVER'İN DİĞER HASTALIĞI NEYDİ?
Cansever sadece lösemi ile değil, hayatı boyunca ağır kronik rahatsızlıklarla da mücadele etti. 1994 yılında omurga yapısını bozan bir romatizma türü olan Morbus Bechterew (Ankilozan Spondilit) hastalığına yakalandı.
Hastalık nedeniyle 15 yıl boyunca vücudu iki büklüm (hiperkifoz) yaşamak zorunda kalan usta sanatçı, 2009 yılında Almanya'daki Werner Wicker Kliniği'nde geçirdiği zorlu omurga ameliyatı sayesinde yıllar sonra yeniden dik yürümeye başlamıştı.
CANSEVER'İN EN SEVİLEN ŞARKILARI VE ALBÜMLERİ HANGİLERİ?
Kariyeri boyunca çok sayıda hit esere imza atan Cansever'in öne çıkan albümleri ve şarkıları şunlardır:
1992: Kemano Başal E Romenge
1997: Meçhul (Kara Çadır, Kader, Yara Benim)
1998: Cemalim (Cemalim, Durdurun Dünyayı)
2000: Yollar Hasta Ben Yorgunum (Duman Oldum, Nöbetteyim)
2014: Ben Ne Günler Gördüm (Sen De Gittin, Ağla Gözbebeğim)
2016: Doya Doya Arabesk (Kime Bu İnat)
2020: Cansever ce (Geliyor Havalı Geliyor)