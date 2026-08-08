Mavi sularda sürpriz doğum günü! Özgü Kaya’dan Murat Dalkılıç’a tekne partisi

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, yeni yaşına Boğaz'ın serin sularında merhaba dedi. Ünlü oyuncu Özgü Kaya, 43 yaşına basan sevgilisi için Boğaz'da lüks bir teknede özel bir sürpriz parti organize etti. Çiftin romantik halleri geceye damga vurdu.