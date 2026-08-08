Mavi sularda sürpriz doğum günü! Özgü Kaya’dan Murat Dalkılıç’a tekne partisi
Pop müzik sanatçısı Murat Dalkılıç, 43. yaşını sevgilisi Özgü Kaya'nın Boğaz'da organize ettiği sürpriz tekne partisiyle kutladı. Yakın dostlarının katıldığı kutlama romantik ve eğlenceli anlara sahne oldu.
Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, yeni yaşına Boğaz'ın serin sularında merhaba dedi. Ünlü oyuncu Özgü Kaya, 43 yaşına basan sevgilisi için Boğaz'da lüks bir teknede özel bir sürpriz parti organize etti. Çiftin romantik halleri geceye damga vurdu.
Renkli anların yaşandığı doğum günü partisine ikilinin yakın arkadaş grubundan ünlü oyuncu Ege Kökenli ve eşi Lior Ahituv da katıldı. Dostlarıyla birlikte yeni yaşını kutlayan Dalkılıç, sürpriz karşısında mutluluğunu gizleyemedi.
Unutulmaz geceden renkli kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Özgü Kaya, paylaşımına eklediği kırmızı kalp emojisiyle aşkını gözler önüne serdi.
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