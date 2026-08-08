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Mavi sularda sürpriz doğum günü! Özgü Kaya’dan Murat Dalkılıç’a tekne partisi

Pop müzik sanatçısı Murat Dalkılıç, 43. yaşını sevgilisi Özgü Kaya'nın Boğaz'da organize ettiği sürpriz tekne partisiyle kutladı. Yakın dostlarının katıldığı kutlama romantik ve eğlenceli anlara sahne oldu.

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Mavi sularda sürpriz doğum günü! Özgü Kaya’dan Murat Dalkılıç’a tekne partisi

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, yeni yaşına Boğaz'ın serin sularında merhaba dedi. Ünlü oyuncu Özgü Kaya, 43 yaşına basan sevgilisi için Boğaz'da lüks bir teknede özel bir sürpriz parti organize etti. Çiftin romantik halleri geceye damga vurdu.

Fotoğraflar Özgü Kaya'nın Instagram hesabından alınmıştır.Fotoğraflar Özgü Kaya'nın Instagram hesabından alınmıştır.

Renkli anların yaşandığı doğum günü partisine ikilinin yakın arkadaş grubundan ünlü oyuncu Ege Kökenli ve eşi Lior Ahituv da katıldı. Dostlarıyla birlikte yeni yaşını kutlayan Dalkılıç, sürpriz karşısında mutluluğunu gizleyemedi.

Video Oynatma İkonu Murat Dalkılıç 43. yaşını sevgilisi Özgü Kaya'nın düzenlediği tekne partisiyle kutladı

Mavi sularda sürpriz doğum günü! Özgü Kaya’dan Murat Dalkılıç’a tekne partisi-3

Unutulmaz geceden renkli kareleri sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan Özgü Kaya, paylaşımına eklediği kırmızı kalp emojisiyle aşkını gözler önüne serdi.

Mavi sularda sürpriz doğum günü! Özgü Kaya’dan Murat Dalkılıç’a tekne partisi-4

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Murat Dalkılıç kaç yaşına bastı?
Ünlü popçu Murat Dalkılıç 43 yaşına girmiştir.
Murat Dalkılıç'ın doğum gününü kim organize etti?
Yeni yaş kutlamasını ünlü şarkıcının sevgilisi oyuncu Özgü Kaya organize etmiştir.
Murat Dalkılıç'ın tekne partisine hangi ünlüler katıldı?
Sürpriz partiye oyuncu Ege Kökenli ve eşi Lior Ahituv katılmıştır.
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