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İpek Tuzcuoğlu'ndan sosyal medya çıkışı: Gerçek oyunculuk rakamla ölçülür mü?

Etiler'de objektiflere takılan usta oyuncu İpek Tuzcuoğlu, sektörde sosyal medya takipçi sayısının ön plana çıkarılmasını sert bir dille eleştirdi. Gerçek sanatın rakamlarla ölçülemeyeceğini belirten Tuzcuoğlu, "Oyunculuğun insanın yüreğinde olması gerekir." ifadelerini kullandı.

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İpek Tuzcuoğlu'ndan sosyal medya çıkışı: Gerçek oyunculuk rakamla ölçülür mü?

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre, oyuncu İpek Tuzcuoğlu, Etiler'de yaptığı açıklamada genç oyuncuların yükselişinde sosyal medya takipçi sayılarının önemli bir kriter haline geldiğini ve maddi kazanç sağladığını belirtti.

Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve İpek Tuzcuoğlu'nun Instagram hesabından alınmıştır.Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve İpek Tuzcuoğlu'nun Instagram hesabından alınmıştır.

Ancak gerçek oyunculuğun rakamlarla ölçülemeyeceğini vurgulayan Tuzcuoğlu, "Oyunculuğun insanın yüreğinde olması gerekir. Kalpten gelen emek ve yetenek her zaman en büyük değerdir" dedi.

İpek Tuzcuoğlu'ndan sosyal medya çıkışı: Gerçek oyunculuk rakamla ölçülür mü?-3

İPEK TUZCUOĞLU'NUN SANAT YOLCULUĞU

Ünlü oyuncunun sosyal medya takipçileri üzerinden yürütülen sektör sistemine dair eleştirisi, uzun yıllara dayanan parlak kariyerini ve sanat geçmişini bir kez daha gündeme taşıdı. Baleden tiyatroya, reyting rekorları kıran dizilerden sunuculuğa uzanan bu köklü yolculuk, mesleki duruşunun da temelini oluşturuyor.

İpek Tuzcuoğlu'ndan sosyal medya çıkışı: Gerçek oyunculuk rakamla ölçülür mü?-4

İZMİR'DEN ASMALI KONAK'A UZANAN BAŞARI HİKAYESİ

1971 yılında İzmir'de dünyaya gelen İpek Tuzcuoğlu, küçük yaşlardan itibaren sanata gönül verdi. Uzun yıllar bale eğitimi alan sanatçı, henüz 16 yaşındayken İzmir Devlet Tiyatrosu'nun "Boy Friend" müzikalinde dansçı olarak sahneye adım attı. Ardından Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak yeteneğini tescilledi.

Ankara Devlet Tiyatrosu Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu'nda bir yıl görev alan ünlü isim, 2002-2003 yıllarında yayınlanan ve ekranları kasıp kavuran "Asmalı Konak" dizisindeki Dicle karakteriyle hafızalara kazındı. Televizyon dünyasında Tövbeler Olsun, Yalaza ve Safir gibi ses getiren yapımlarda boy gösteren sanatçı, oyunculuğunun yanı sıra ekranlarda kültür, sanat, sohbet ve yemek programlarıyla da izleyicinin beğenisini kazandı.

İpek Tuzcuoğlu'ndan sosyal medya çıkışı: Gerçek oyunculuk rakamla ölçülür mü?-5

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İpek Tuzcuoğlu sosyal medya oyuncuları hakkında ne dedi?
İpek Tuzcuoğlu, takipçi sayısının maddi kazanç sağladığını ancak oyunculuk ölçütü olamayacağını belirterek "Oyunculuğun insanın yüreğinde olması gerekir. Kalpten gelen emek ve yetenek her zaman en büyük değerdir" ifadelerini kullanmıştır.
İpek Tuzcuoğlu nereli ve kaç yaşında?
İpek Tuzcuoğlu, 1971 yılında İzmir'de doğmuştur.
İpek Tuzcuoğlu hangi okuldan mezun?
Başarılı sanatçı Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur.
İpek Tuzcuoğlu hangi dizilerde oynadı?
Ünlü oyuncu Asmalı Konak, Tövbeler Olsun, Yalaza ve Safir gibi popüler dizilerde rol almıştır.
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