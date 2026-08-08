İpek Tuzcuoğlu'ndan sosyal medya çıkışı: Gerçek oyunculuk rakamla ölçülür mü?
Etiler'de objektiflere takılan usta oyuncu İpek Tuzcuoğlu, sektörde sosyal medya takipçi sayısının ön plana çıkarılmasını sert bir dille eleştirdi. Gerçek sanatın rakamlarla ölçülemeyeceğini belirten Tuzcuoğlu, "Oyunculuğun insanın yüreğinde olması gerekir." ifadelerini kullandı.
TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre, oyuncu İpek Tuzcuoğlu, Etiler'de yaptığı açıklamada genç oyuncuların yükselişinde sosyal medya takipçi sayılarının önemli bir kriter haline geldiğini ve maddi kazanç sağladığını belirtti.
Ancak gerçek oyunculuğun rakamlarla ölçülemeyeceğini vurgulayan Tuzcuoğlu, "Oyunculuğun insanın yüreğinde olması gerekir. Kalpten gelen emek ve yetenek her zaman en büyük değerdir" dedi.
İPEK TUZCUOĞLU'NUN SANAT YOLCULUĞU
Ünlü oyuncunun sosyal medya takipçileri üzerinden yürütülen sektör sistemine dair eleştirisi, uzun yıllara dayanan parlak kariyerini ve sanat geçmişini bir kez daha gündeme taşıdı. Baleden tiyatroya, reyting rekorları kıran dizilerden sunuculuğa uzanan bu köklü yolculuk, mesleki duruşunun da temelini oluşturuyor.
İZMİR'DEN ASMALI KONAK'A UZANAN BAŞARI HİKAYESİ
1971 yılında İzmir'de dünyaya gelen İpek Tuzcuoğlu, küçük yaşlardan itibaren sanata gönül verdi. Uzun yıllar bale eğitimi alan sanatçı, henüz 16 yaşındayken İzmir Devlet Tiyatrosu'nun "Boy Friend" müzikalinde dansçı olarak sahneye adım attı. Ardından Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak yeteneğini tescilledi.
Ankara Devlet Tiyatrosu Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu'nda bir yıl görev alan ünlü isim, 2002-2003 yıllarında yayınlanan ve ekranları kasıp kavuran "Asmalı Konak" dizisindeki Dicle karakteriyle hafızalara kazındı. Televizyon dünyasında Tövbeler Olsun, Yalaza ve Safir gibi ses getiren yapımlarda boy gösteren sanatçı, oyunculuğunun yanı sıra ekranlarda kültür, sanat, sohbet ve yemek programlarıyla da izleyicinin beğenisini kazandı.