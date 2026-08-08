İmaj değiştiren Seda Bakan'ın yeni görüntüsüne yorum yağdı: Yakışmış mı yakışmamış mı?

Bir kısım takipçisi ünlü oyuncunun yeni tarzını oldukça beğenip, "Çok yakışmış", "Çok güzel olmuş" ve "Saç rengi efsane" şeklinde övgü dolu yorumlar yağdırırken; bir diğer kesim ise sarı tonların Seda Bakan'a daha çok yakıştığını belirterek kararı eleştirdi. Oyuncunun eski haline dönmesi gerektiğini savunan takipçiler ile yeni tarzını savunanlar arasında yorum alanında adeta bir tartışma başladı.