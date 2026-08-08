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İmaj değiştiren Seda Bakan'ın yeni görüntüsüne yorum yağdı: Yakışmış mı yakışmamış mı?

Ünlü oyuncu Seda Bakan, radikal bir kararla imaj tazeledi. Uzun süredir kullandığı sarı saçlarına veda eden ünlü ismin yeni görünümü sosyal medyayı ikiye böldü.

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İmaj değiştiren Seda Bakan'ın yeni görüntüsüne yorum yağdı: Yakışmış mı yakışmamış mı?

Seda Bakan, bu kez oyunculuk performansıyla değil, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla adından söz ettirdi. Son olarak 'Zeytin Ağacı' dizisinde Leyla karakterini canlandıran ünlü oyuncu, imajında radikal bir değişikliğe gitme kararı aldı.

(Fotoğraflar Seda Bakan'ın Instagram hesabından alınmıştır.)(Fotoğraflar Seda Bakan'ın Instagram hesabından alınmıştır.)

Uzun süredir ekranlarda ve günlük hayatında sarı tonlarında kullandığı saçlarıyla görmeye alışık olduğumuz Seda Bakan, yakın çevresinden gelen baskılara daha fazla dayanamadı. Saç rengini koyulaştırarak kahverengi tonlarına geçiş yapan oyuncu, yeni görünümünü sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu.

İşte son hali!İşte son hali!

"YOĞUN İSTEK ÜZERİNE" DEDİ, SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Yeni imajını paylaştığı kareye "Hello, yoğun istek üzerine saç rengim değişti" notunu düşen Seda Bakan'ın bu hamlesi, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi. Ancak oyuncunun bu radikal değişimi takipçilerini adeta ikiye böldü.

İmaj değiştiren Seda Bakan'ın yeni görüntüsüne yorum yağdı: Yakışmış mı yakışmamış mı?-4

Bir kısım takipçisi ünlü oyuncunun yeni tarzını oldukça beğenip, "Çok yakışmış", "Çok güzel olmuş" ve "Saç rengi efsane" şeklinde övgü dolu yorumlar yağdırırken; bir diğer kesim ise sarı tonların Seda Bakan'a daha çok yakıştığını belirterek kararı eleştirdi. Oyuncunun eski haline dönmesi gerektiğini savunan takipçiler ile yeni tarzını savunanlar arasında yorum alanında adeta bir tartışma başladı.

İmaj değiştiren Seda Bakan'ın yeni görüntüsüne yorum yağdı: Yakışmış mı yakışmamış mı?-5

MERAK EDİLENLER
Seda Bakan saç rengini ne renge boyattı?
Seda Bakan uzun süredir kullandığı sarı saç rengini değiştirerek kahverengi tonlarına boyatmıştır.
Seda Bakan yeni imajını nasıl duyurdu?
Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından yeni halini paylaşıp "Hello, yoğun istek üzerine saç rengim değişti" notunu ekleyerek duyurmuştur.
Sosyal medya Seda Bakan'ın yeni imajı hakkında ne dedi?
Kullanıcıların bir kısmı yeni kahve tonlarını çok beğenip övgüler yağdırırken, diğer bir kesim sarı rengin daha çok yakıştığını belirterek kararı eleştirmiştir.
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