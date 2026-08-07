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Özge Ulusoy'un favori ülkesi şaşırttı: Yeni durağı neresi olacak?

Sosyal medyada fırtınalar estiren seyahat akımına katılan ünlü model Özge Ulusoy, yurt dışı anılarını ve tutkularını sıraladı. Paris'e olan düşkünlüğünü ve Portofino aşkını gizlemeyen Ulusoy, hayalindeki rotayı açıklayıp yeni durağını gizemli bir paylaşımla takipçilerine bıraktı.

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Özge Ulusoy'un favori ülkesi şaşırttı: Yeni durağı neresi olacak?

Ünlü model Özge Ulusoy, sosyal medyada son dönemde büyük ilgi gören "Only For Travelers" (Sadece Gezginler İçin) akımına katılarak takipçilerine seyahat geçmişini ve hayallerini açtı.

Özge Ulusoy'un son paylaşımı (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Özge Ulusoy'un son paylaşımı (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

DİKKAT ÇEKEN PARİS AŞKI

Instagram üzerinden seyahat anılarını listeleyen Ulusoy, ilk yurt dışı deneyimini Almanya'da yaşadığını belirtti. En son Fransa'ya uçtuğunu ifade eden ünlü modelin paylaşımlarında "Paris" aşkı dikkat çekti.

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre hem en plansız seyahatini hem de defalarca üst üste gittiği rotayı Paris olarak açıklayan Ulusoy, kalbindeki en favori yerin ise İtalya'nın dünyaca ünlü sahil kasabası Portofino olduğunu itiraf etti.

Özge UlusoyÖzge Ulusoy

MERAK UYANDIRAN YENİ ROTA

Yeniden Los Angeles'a gitmek istediğini belirten Ulusoy, uzak doğu kültürüne olan merakını da gizlemedi. "Gitmeyi hayal ettiğim yer" maddesine Kore yanıtını veren ünlü isim, listenin sonundaki "Bir sonraki durağım" sorusunu ise soru işaretleri ve nazar boncuğu emojisiyle boş bıraktı.

Takipçilerini merak içinde bırakan güzel modelin yeni seyahat durağının neresi olacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

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