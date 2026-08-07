Özge Ulusoy'un favori ülkesi şaşırttı: Yeni durağı neresi olacak?

Özge Ulusoy'un son paylaşımı (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

DİKKAT ÇEKEN PARİS AŞKI

Instagram üzerinden seyahat anılarını listeleyen Ulusoy, ilk yurt dışı deneyimini Almanya'da yaşadığını belirtti. En son Fransa'ya uçtuğunu ifade eden ünlü modelin paylaşımlarında "Paris" aşkı dikkat çekti.

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre hem en plansız seyahatini hem de defalarca üst üste gittiği rotayı Paris olarak açıklayan Ulusoy, kalbindeki en favori yerin ise İtalya'nın dünyaca ünlü sahil kasabası Portofino olduğunu itiraf etti.