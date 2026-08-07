Yıldız futbolcu Davie Selke’den misafirlerine İstanbul lezzet rotası: "İnsanlara her zaman birçok güzellik sunuyor"

Başakşehir'de oynayan ünlü futbolcu Davie Selke ve eşi Evelyn Selke, Türkiye'yi ziyarete gelen yakınlarına İstanbul gezisi yaptırırken gastronomi duraklarına uğramayı da ihmal etmedi.

Konuklarını ilk olarak Rumelihisarı'nda Boğaz manzarası eşliğinde kahvaltıya götüren Selke, "Burayı çok seviyorum. Boğaz manzarası eşliğinde yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Arkadaşlarıma favori ürünlerimi söyledim. Menemen, yumurta, bal kaymak ve tabii ki çay" dedi.

Günaydın'dan Merve Yurtyapan'ın haberine göre Davie, kendi sevdiği mekanlara götürdüğü konuklarına Türk lezzetlerini tattırdı.

Davie Selke, eşi Evelyn Selke ve yakınları (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

BİR SONRAKİ GÜNE MODA'DA BAŞLADILAR

Ekip ardından Beşiktaş'a gidip tatlı yedi. Sonraki durakları yine aynı bölgedeki bir mantıcı oldu. Bir sonraki güne ise Moda'da başladılar.

Evelyn Selke, "Moda harika bir yer. Gelmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Burada güne başlamak, manzara eşliğinde çay ve kahve içmek harika" dedi.