Yıldız futbolcu Davie Selke’den misafirlerine İstanbul lezzet rotası: "İnsanlara her zaman birçok güzellik sunuyor"
Başakşehir'in yıldız futbolcusu Davie Selke ve eşi Evelyn, İstanbul'a gelen yakınlarına gurme turu yaptırdı. Boğaz'da menemenle başlayıp Karaköy'de balık dürümle biten lezzet turunda Selke'nin balık dürüm yorumu dikkat çekti.
Başakşehir'de oynayan ünlü futbolcu Davie Selke ve eşi Evelyn Selke, Türkiye'yi ziyarete gelen yakınlarına İstanbul gezisi yaptırırken gastronomi duraklarına uğramayı da ihmal etmedi.
BOĞAZ MANZARASI EŞLİĞİNDE TÜRK YEMEKLERİ
Günaydın'dan Merve Yurtyapan'ın haberine göre Davie, kendi sevdiği mekanlara götürdüğü konuklarına Türk lezzetlerini tattırdı.
Konuklarını ilk olarak Rumelihisarı'nda Boğaz manzarası eşliğinde kahvaltıya götüren Selke, "Burayı çok seviyorum. Boğaz manzarası eşliğinde yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Arkadaşlarıma favori ürünlerimi söyledim. Menemen, yumurta, bal kaymak ve tabii ki çay" dedi.
BİR SONRAKİ GÜNE MODA'DA BAŞLADILAR
Ekip ardından Beşiktaş'a gidip tatlı yedi. Sonraki durakları yine aynı bölgedeki bir mantıcı oldu. Bir sonraki güne ise Moda'da başladılar.
Evelyn Selke, "Moda harika bir yer. Gelmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Burada güne başlamak, manzara eşliğinde çay ve kahve içmek harika" dedi.
SON DURAKLARI KARAKÖY
Selke ve arkadaşları, bu kez kahvaltıda tost yediler. Öğle saatlerinde ise rotayı Kadıköy'e çevirdiler. Lahmacun ve pidenin tadına bakıp ardından da çay ve Türk kahvesi keyfi yaptılar.
Çiftin akşam yemeği için son durağı ise Karaköy oldu. Ünlü futbolcu, konuklarına bu kez balık dürüm ikram etti. "Balık dürüm çok lezzetli ve tam bir fiyat performans yemeği. Hem doyuyorsunuz, hem de ucuza harika bir yemek deneyimliyorsunuz" dedi.
"İSTANBUL HARİKA BİR ŞEHİR
Davie-Evelyn Selke çifti, gezi sonları şunları söyledi:
"İstanbul harika bir şehir. İnsanlara her zaman birçok güzellik sunuyor. Hem tarihi güzellikleri var, hem de birçok lezzet durağında keyifli vakit geçirebiliyorsunuz."
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