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Ünlü oyuncu Hare Sürel dünyaevine girdi: Kuruçeşme'de sade tören

"Elveda Rumeli" ve "Vatanım Sensin" gibi başarılı yapımlarla hafızalara kazınan Hare Sürel, uzun süredir birlikte olduğu öğretim görevlisi Oğuz Erdin ile Kuruçeşme'de düzenlenen sade bir törenle hayatını birleştirdi. Düğünden kareler sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

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Ünlü oyuncu Hare Sürel dünyaevine girdi: Kuruçeşme'de sade tören

Başarılı oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Hare Sürel, mutluluğa "evet" dedi.

Hare Sürel ve Oğuz Erdin'in düğününden kareler (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Hare Sürel ve Oğuz Erdin'in düğününden kareler (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

KURUÇEŞME'DE SADE TÖREN

"Elveda Rumeli", "Kabadayı", "Canımın İçi", "Sıcağı Sıcağına", "Ayrılsak da Beraberiz" ve "Vatanım Sensin" gibi birçok yapımda rol alan oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu öğretim görevlisi Oğuz Erdin ile hayatını birleştirdi.

43 yaşındaki Hare Sürel ile Oğuz Erdin, İstanbul Kuruçeşme'de düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin en mutlu gününde aileleri ve yakın dostları da yanlarında yer alarak mutluluklarına ortak oldu.

Ünlü oyuncu Hare Sürel dünyaevine girdi: Kuruçeşme'de sade tören-3

ÖMÜR BOYU MUTLULUKLAR DİLEKLERİ

Sade şıklığıyla dikkat çeken gelinliğiyle beğeni toplayan Hare Sürel'in düğününden kareler, davetliler tarafından da sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Mutlu gününden fotoğrafları Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan ünlü oyuncuya kısa sürede binlerce beğeni ve çok sayıda tebrik mesajı geldi. Meslektaşları ve hayranları, çifte ömür boyu mutluluk dileklerini iletti.

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Meryem Yurt
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