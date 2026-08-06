Ünlü oyuncu Hare Sürel dünyaevine girdi: Kuruçeşme'de sade tören

Hare Sürel ve Oğuz Erdin'in düğününden kareler (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

KURUÇEŞME'DE SADE TÖREN

"Elveda Rumeli", "Kabadayı", "Canımın İçi", "Sıcağı Sıcağına", "Ayrılsak da Beraberiz" ve "Vatanım Sensin" gibi birçok yapımda rol alan oyuncu, uzun süredir birlikte olduğu öğretim görevlisi Oğuz Erdin ile hayatını birleştirdi.

43 yaşındaki Hare Sürel ile Oğuz Erdin, İstanbul Kuruçeşme'de düzenlenen sade bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin en mutlu gününde aileleri ve yakın dostları da yanlarında yer alarak mutluluklarına ortak oldu.