Kenan Yıldız'dan dudak uçuklatan yatırım: Kolundaki 9 milyon TL'lik lüks saat tercihi gündem oldu

A Milli Futbol Takım ve Juventus'un yetenekli futbolcusu Kenan Yıldız, yeni futbol sezonuna sadece sahadaki performansıyla değil, saha dışındaki lüks tarzıyla da damga vurdu.

Kenan Yıldız (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) SAHA DIŞINDAKİ LÜKS TARZ Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Kenan Yıldız, yeni sezona İsviçreli lüks saat üreticisi Patek Philippe'in çeyrek asır sonra çıkardığı en önemli koleksiyonlardan biri olan Cubitus modeliyle başladı.