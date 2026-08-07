Kenan Yıldız'dan dudak uçuklatan yatırım: Kolundaki 9 milyon TL'lik lüks saat tercihi gündem oldu
Juventus ve A Milli Takım'ın parlayan yıldızı Kenan Yıldız, saha dışındaki lüks tarzıyla gündeme oturdu. Genç futbolcunun yeni sezon öncesi koluna taktığı 9 milyon TL değerindeki özel üretim saat sosyal medyada ilgi odağı oldu.
A Milli Futbol Takım ve Juventus'un yetenekli futbolcusu Kenan Yıldız, yeni futbol sezonuna sadece sahadaki performansıyla değil, saha dışındaki lüks tarzıyla da damga vurdu.
SAHA DIŞINDAKİ LÜKS TARZ
Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Kenan Yıldız, yeni sezona İsviçreli lüks saat üreticisi Patek Philippe'in çeyrek asır sonra çıkardığı en önemli koleksiyonlardan biri olan Cubitus modeliyle başladı.
9 MİLYON TL'LİK SAAT
Takvim'den Gökhan Kaya'nın haberine göre saatin güncel piyasa değeri ise 160 bin Euro yani yaklaşık 9 milyon TL...
AVRUPA DEVLERİNİN RADARIND
Genç yaşında gösterdiği başarılarla Avrupa devlerinin radarında olan Yıldız'ın, yeşil sahalardaki hızı kadar lüks saat koleksiyonuna yaptığı bu son ekleme de uzun süre konuşulacağa benziyor.
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