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Kenan Yıldız'dan dudak uçuklatan yatırım: Kolundaki 9 milyon TL'lik lüks saat tercihi gündem oldu

Juventus ve A Milli Takım'ın parlayan yıldızı Kenan Yıldız, saha dışındaki lüks tarzıyla gündeme oturdu. Genç futbolcunun yeni sezon öncesi koluna taktığı 9 milyon TL değerindeki özel üretim saat sosyal medyada ilgi odağı oldu.

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Kenan Yıldız'dan dudak uçuklatan yatırım: Kolundaki 9 milyon TL'lik lüks saat tercihi gündem oldu

A Milli Futbol Takım ve Juventus'un yetenekli futbolcusu Kenan Yıldız, yeni futbol sezonuna sadece sahadaki performansıyla değil, saha dışındaki lüks tarzıyla da damga vurdu.

Kenan Yıldız (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Kenan Yıldız (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

SAHA DIŞINDAKİ LÜKS TARZ

Ülkemizi Avrupa'da temsil eden Kenan Yıldız, yeni sezona İsviçreli lüks saat üreticisi Patek Philippe'in çeyrek asır sonra çıkardığı en önemli koleksiyonlardan biri olan Cubitus modeliyle başladı.

Kenan Yıldız'dan dudak uçuklatan yatırım: Kolundaki 9 milyon TL'lik lüks saat tercihi gündem oldu-3

9 MİLYON TL'LİK SAAT

Takvim'den Gökhan Kaya'nın haberine göre saatin güncel piyasa değeri ise 160 bin Euro yani yaklaşık 9 milyon TL...

Kenan Yıldız'dan dudak uçuklatan yatırım: Kolundaki 9 milyon TL'lik lüks saat tercihi gündem oldu-4

AVRUPA DEVLERİNİN RADARIND

Genç yaşında gösterdiği başarılarla Avrupa devlerinin radarında olan Yıldız'ın, yeşil sahalardaki hızı kadar lüks saat koleksiyonuna yaptığı bu son ekleme de uzun süre konuşulacağa benziyor.

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