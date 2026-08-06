Demet Akalın ezber bozdu: Sosyal medyada filtresiz tatil paylaşımı
Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından tatilde çekilen filtresiz bir görüntüsünü yayınladı. Ünlü ismin doğallığını ön plana çıkardığı paylaşımı takipçilerinin ilgisini çekti.
Şarkıcı Demet Akalın, tatil yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Sosyal mecralarda kullanıcıların yoğun olarak filtre ve düzenleme kullandığı bir dönemde ünlü şarkıcı, doğallığı tercih ettiği bir görüntü yayınladı.
FİLTRESİZ GÖRÜNTÜSÜ İLGİ GÖRDÜ
Şezlongda masaj yaptırdığı esnada çekilen videosunu filtresiz şekilde takipçilerinin beğenisine sunan Akalın, doğal haliyle kısa sürede sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Ünlü ismin filtresiz paylaşımı takipçilerinden beğeni topladı.
Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı ünlü şarkıcının özgüvenini takdir ederken bir kısmı Akalın'ın makyajlı ve makyajsız hallerini kıyasladı. Filtre kullanılmayan videoda sanatçının doğal yüz hatları dikkat çekti.
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