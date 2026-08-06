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Demet Akalın ezber bozdu: Sosyal medyada filtresiz tatil paylaşımı

Şarkıcı Demet Akalın, sosyal medya hesabından tatilde çekilen filtresiz bir görüntüsünü yayınladı. Ünlü ismin doğallığını ön plana çıkardığı paylaşımı takipçilerinin ilgisini çekti.

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Demet Akalın ezber bozdu: Sosyal medyada filtresiz tatil paylaşımı

Şarkıcı Demet Akalın, tatil yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Sosyal mecralarda kullanıcıların yoğun olarak filtre ve düzenleme kullandığı bir dönemde ünlü şarkıcı, doğallığı tercih ettiği bir görüntü yayınladı.

Fotoğraflar Demet Akalın'ın Instagram hesabından alınmıştır.Fotoğraflar Demet Akalın'ın Instagram hesabından alınmıştır.

FİLTRESİZ GÖRÜNTÜSÜ İLGİ GÖRDÜ

Şezlongda masaj yaptırdığı esnada çekilen videosunu filtresiz şekilde takipçilerinin beğenisine sunan Akalın, doğal haliyle kısa sürede sosyal medyada dikkatleri üzerine çekti. Ünlü ismin filtresiz paylaşımı takipçilerinden beğeni topladı.

Video Oynatma İkonu Demet Akalın’ın tatil paylaşımı sosyal medyada gündem oldu

İşte o paylaşım!İşte o paylaşım!

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı ünlü şarkıcının özgüvenini takdir ederken bir kısmı Akalın'ın makyajlı ve makyajsız hallerini kıyasladı. Filtre kullanılmayan videoda sanatçının doğal yüz hatları dikkat çekti.

Demet Akalın ezber bozdu: Sosyal medyada filtresiz tatil paylaşımı-4

MERAK EDİLENLER
Demet Akalın'ın tatil paylaşımı ve sosyal medyada aldığı tepkiler hakkında merak edilenler.
Demet Akalın nasıl bir paylaşım yaptı?
Demet Akalın, tatilde şezlongda masaj yaptırdığı anları filtresiz bir şekilde sosyal medyada yayınlamıştır.
Demet Akalın'ın paylaşımı nasıl karşılandı?
Sosyal medyada filtre tercih etmeyen ünlü şarkıcının bu doğal paylaşımı takipçilerinden beğeni almıştır.
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