Şarkıcı Demet Akalın, tatil yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Sosyal mecralarda kullanıcıların yoğun olarak filtre ve düzenleme kullandığı bir dönemde ünlü şarkıcı, doğallığı tercih ettiği bir görüntü yayınladı.