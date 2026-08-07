Restorandan atılan Serkan Keser ADAMINA GÖRE MUAMELE Hele ki turizmin göz bebeği olan Bodrum'da olması daha da vahim bir durum. Pahalılık ve çevre sorunlarıyla zaten marka değeri olumsuz etkilenen bir yer Bodrum. Üstüne bir de müşteriye yönelik en kibar tabirle 'kaba, ayrımcı' tavırla anılması Bodrum'un imajını iyice zedeledi. Türkiye yıllardır uluslararası arenalarda Türk turizmini 'misafirperverlik', 'koşulsuz müşteri memnuniyeti' ve 'her konuğa eşit saygı' sloganıyla dünyaya tanıtıyor. Ancak bu iddia, kurumsal markaların ve lüks işletmelerin bilinçaltında turizmin bir 'hizmet sanatı' değil, 'adamına göre muamele' olarak yer aldığını gösteriyor.

Bodrum MÜŞTERİYE İKİNCİ SINIF MUAMELESİ Böyle bir yılların markasının kurumsal kimliği, meğer sıradan bir vatandaşın turist/ müşteri hakkı ile holding sahibinin imtiyazı ile karşıya gelene kadarmış. O mekanda yemek yemeyi tercih eden, üstelik astronomik hesaplar ödeyen bir aileye 'ikinci sınıf' muamelesi yapan bir turizm anlayışının, ne sürdürülebilirliğinden bahsedilebilirsiniz ne de etik değerlerinden. Bu olay, statüye göre ayrımcılığın yapıldığı, sıradan misafirin parasını ödediği halde bile sığıntı gibi hissettirildiği bir anlayışın en açık örneğidir. Kim bilir bunun gibi kaç olay daha yaşanıyordur? Ülkemizde yerli, yabancı turizmini daha da yukarı taşımak adına bir çok atılım yapılırken, aynı motivasyonu işletmelerin de taşıması gerekiyor.