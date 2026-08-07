"Son inşallah" demişti! Aslı Bekiroğlu'ndan üzen haber: 9. kez ameliyat masasına yatıyor

Geçirdiği operasyonlar sonrası ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşan oyuncu Aslı Bekiroğlu'ndan üzen haber geldi. Daha önce 8 kez bıçak altına yatan 30 yaşındaki oyuncu, bir kez daha ameliyat olacağını açıkladı. Rahmindeki miyomun alınması sırasında bağırsağı kesilen ve iki kez ölümden dönen Bekiroğlu, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

(Fotoğraflar Aslı Bekiroğlu'nun sosyal medya hesabından alınmıştır.) 8'inci ameliyatının ardından "Son inşallah" paylaşımı yapan ünlü isim, "Bir ameliyat daha çıktı diye manitam ve kankamın bana düzenlediği spontane şenlikler" notuyla 9'uncu kez operasyon geçireceğini belirtti.