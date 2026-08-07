"Son inşallah" demişti! Aslı Bekiroğlu'ndan üzen haber: 9. kez ameliyat masasına yatıyor
Doktor hatası yüzünden 8 kez ameliyat masasına yatan oyuncu Aslı Bekiroğlu, sağlık mücadelesinde kötü haberi verdi. Ünlü isim, 9'uncu kez operasyon geçireceğini duyurdu.
Geçirdiği operasyonlar sonrası ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşan oyuncu Aslı Bekiroğlu'ndan üzen haber geldi. Daha önce 8 kez bıçak altına yatan 30 yaşındaki oyuncu, bir kez daha ameliyat olacağını açıkladı.
Rahmindeki miyomun alınması sırasında bağırsağı kesilen ve iki kez ölümden dönen Bekiroğlu, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.
8'inci ameliyatının ardından "Son inşallah" paylaşımı yapan ünlü isim, "Bir ameliyat daha çıktı diye manitam ve kankamın bana düzenlediği spontane şenlikler" notuyla 9'uncu kez operasyon geçireceğini belirtti.
Geçirdiği operasyonlar nedeniyle vücudunun deforme olduğunu dile getiren oyuncu, "Hastalığımdan ötürü bedenim deforme olduğu için genel olarak mutsuzum. Kıyafetlerim üzerimde eskisi gibi durmuyor. Bu durum her kadın için gerçekten çok rahatsız edici ve depresif bir sürece sürükleyebiliyor" ifadeleriyle yaşadığı zorluğu aktarmıştı.