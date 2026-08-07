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"Son inşallah" demişti! Aslı Bekiroğlu'ndan üzen haber: 9. kez ameliyat masasına yatıyor

Doktor hatası yüzünden 8 kez ameliyat masasına yatan oyuncu Aslı Bekiroğlu, sağlık mücadelesinde kötü haberi verdi. Ünlü isim, 9'uncu kez operasyon geçireceğini duyurdu.

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"Son inşallah" demişti! Aslı Bekiroğlu'ndan üzen haber: 9. kez ameliyat masasına yatıyor

Geçirdiği operasyonlar sonrası ciddi sağlık sorunlarıyla boğuşan oyuncu Aslı Bekiroğlu'ndan üzen haber geldi. Daha önce 8 kez bıçak altına yatan 30 yaşındaki oyuncu, bir kez daha ameliyat olacağını açıkladı.

Rahmindeki miyomun alınması sırasında bağırsağı kesilen ve iki kez ölümden dönen Bekiroğlu, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

(Fotoğraflar Aslı Bekiroğlu'nun sosyal medya hesabından alınmıştır.)(Fotoğraflar Aslı Bekiroğlu'nun sosyal medya hesabından alınmıştır.)

8'inci ameliyatının ardından "Son inşallah" paylaşımı yapan ünlü isim, "Bir ameliyat daha çıktı diye manitam ve kankamın bana düzenlediği spontane şenlikler" notuyla 9'uncu kez operasyon geçireceğini belirtti.

"Son inşallah" demişti! Aslı Bekiroğlu'ndan üzen haber: 9. kez ameliyat masasına yatıyor-3

Geçirdiği operasyonlar nedeniyle vücudunun deforme olduğunu dile getiren oyuncu, "Hastalığımdan ötürü bedenim deforme olduğu için genel olarak mutsuzum. Kıyafetlerim üzerimde eskisi gibi durmuyor. Bu durum her kadın için gerçekten çok rahatsız edici ve depresif bir sürece sürükleyebiliyor" ifadeleriyle yaşadığı zorluğu aktarmıştı.

"Son inşallah" demişti! Aslı Bekiroğlu'ndan üzen haber: 9. kez ameliyat masasına yatıyor-4

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Aslı Bekiroğlu kaçıncı kez ameliyat olacak?
Daha önce doktor hatası nedeniyle 8 kez operasyon geçiren Aslı Bekiroğlu, sağlık sorunları sebebiyle 9'uncu kez ameliyat masasına yatacağını açıkladı.
Aslı Bekiroğlu neden bu kadar çok ameliyat geçirdi?
Ünlü oyuncu, rahmindeki miyomun alınması için geçirdiği ilk ameliyatta doktor hatası sonucu bağırsağının kesilmesi nedeniyle ciddi komplikasyonlar yaşadı ve tedavi süresince iki kez ölümden döndü.
Aslı Bekiroğlu hastalığı ve vücudundaki değişimler hakkında ne söyledi?
Geçirdiği operasyonlar ve yaşadığı süreç yüzünden bedeninin deforme olduğunu belirten Bekiroğlu, bu durumun kendisini mutsuz ettiğini, kıyafetlerinin eskisi gibi durmadığını ve her kadın için depresif bir süreç olduğunu dile getirdi.
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