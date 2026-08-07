Alina Boz annesi Olga Boz ile pozunu paylaştı! Güzelliği sosyal medyayı salladı

RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE UZANAN BAŞARI HİKAYESİ

14 Haziran 1998 tarihinde Moskova'da dünyaya gelen Alina Boz'un annesi Rus vatandaşı Olga Boz, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk'tür. Ailesiyle birlikte 7 yaşına kadar Rusya'da yaşayan ünlü oyuncu, daha sonra Türkiye'ye taşınmış ve oyunculuk kariyerinde hızla yükselerek ekranların aranan yüzü haline gelmiştir. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz dönemde işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile hayatını birleştirmişti.