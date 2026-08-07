Alina Boz annesi Olga Boz ile pozunu paylaştı! Güzelliği sosyal medyayı salladı
Ünlü oyuncu Alina Boz, annesi Olga Boz’un yeni yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı özel bir fotoğrafla kutladı. Genç görünümü ve duru güzelliğiyle dikkat çeken anne Olga Boz, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Ünlü oyuncu Alina Boz, annesi Olga Boz'un doğum gününü unutmadı. Instagram hesabının hikaye bölümünden annesiyle birlikte yer aldığı yakın plan bir fotoğrafı paylaşan güzel oyuncu, gönderisine gül, pasta ve parti konfetisi emojileri ekleyerek annesinin hesabını etiketledi.
Sosyal medyada sık sık genç görünümüyle gündeme gelen Olga Boz, kızı Alina ile olan benzerliği ve duru güzelliğiyle yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
"ABLA KARDEŞ GİBİLER" YORUMLARI YAĞDI
Fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcıları, ikilinin anne-kızdan ziyade abla-kardeş gibi göründüğü yönünde övgü dolu yorumlarda bulundu.
RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE UZANAN BAŞARI HİKAYESİ
14 Haziran 1998 tarihinde Moskova'da dünyaya gelen Alina Boz'un annesi Rus vatandaşı Olga Boz, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk'tür. Ailesiyle birlikte 7 yaşına kadar Rusya'da yaşayan ünlü oyuncu, daha sonra Türkiye'ye taşınmış ve oyunculuk kariyerinde hızla yükselerek ekranların aranan yüzü haline gelmiştir. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz dönemde işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile hayatını birleştirmişti.