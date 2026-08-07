CANLI YAYIN
Geri

Alina Boz annesi Olga Boz ile pozunu paylaştı! Güzelliği sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Alina Boz, annesi Olga Boz’un yeni yaşını sosyal medya hesabından paylaştığı özel bir fotoğrafla kutladı. Genç görünümü ve duru güzelliğiyle dikkat çeken anne Olga Boz, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Alina Boz annesi Olga Boz ile pozunu paylaştı! Güzelliği sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu Alina Boz, annesi Olga Boz'un doğum gününü unutmadı. Instagram hesabının hikaye bölümünden annesiyle birlikte yer aldığı yakın plan bir fotoğrafı paylaşan güzel oyuncu, gönderisine gül, pasta ve parti konfetisi emojileri ekleyerek annesinin hesabını etiketledi.

Fotoğraflar Alina Boz'un Instagram hesabından alınmıştır.Fotoğraflar Alina Boz'un Instagram hesabından alınmıştır.

Sosyal medyada sık sık genç görünümüyle gündeme gelen Olga Boz, kızı Alina ile olan benzerliği ve duru güzelliğiyle yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Alina Boz ve annesi Olga Boz.Alina Boz ve annesi Olga Boz.

"ABLA KARDEŞ GİBİLER" YORUMLARI YAĞDI

Fotoğrafı gören sosyal medya kullanıcıları, ikilinin anne-kızdan ziyade abla-kardeş gibi göründüğü yönünde övgü dolu yorumlarda bulundu.

Alina Boz annesi Olga Boz ile pozunu paylaştı! Güzelliği sosyal medyayı salladı-4

RUSYA'DAN TÜRKİYE'YE UZANAN BAŞARI HİKAYESİ

14 Haziran 1998 tarihinde Moskova'da dünyaya gelen Alina Boz'un annesi Rus vatandaşı Olga Boz, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk'tür. Ailesiyle birlikte 7 yaşına kadar Rusya'da yaşayan ünlü oyuncu, daha sonra Türkiye'ye taşınmış ve oyunculuk kariyerinde hızla yükselerek ekranların aranan yüzü haline gelmiştir. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz dönemde işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile hayatını birleştirmişti.

Alina Boz annesi Olga Boz ile pozunu paylaştı! Güzelliği sosyal medyayı salladı-5

Bilgi
Detay
Oyuncu
Alina Boz
Doğum Tarihi / Yeri
14 Haziran 1998 / Moskova, Rusya
Annesi
Olga Boz (Rus vatandaşı)
Türkiye'ye Yerleşme Yaşı
7 yaş
Eşi
Umut Evirgen (İşletmeci & Yönetmen)

Alina Boz annesi Olga Boz ile pozunu paylaştı! Güzelliği sosyal medyayı salladı-6

MERAK EDİLENLER
Alina Boz'un annesi kimdir ve nerelidir?
Alina Boz'un annesi Olga Boz'dur ve Rus vatandaşıdır.
Alina Boz nerede doğdu, aslen nereli?
Alina Boz, 14 Haziran 1998 tarihinde Rusya'nın başkenti Moskova'da doğmuştur. Annesi Rus, babası ise Bulgaristan göçmeni bir Türk'tür.
Alina Boz kaç yaşına kadar Rusya'da yaşadı?
Alina Boz, 7 yaşına kadar Rusya'da yaşadıktan sonra ailesiyle birlikte Türkiye'ye taşınmıştır.
Alina Boz kiminle evli?
Ünlü oyuncu Alina Boz, işletmeci ve yönetmen Umut Evirgen ile evlidir.
Tarsus’tan masalsı kare: atv’nin yeni dizisi Mercan Köşk’ün ana afişi yayınlandı!
SONRAKİ HABER

Tarsus’tan masalsı kare!
Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler