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Miss Turkey 2024 İdil Bilgen’den spor salonu paylaşımı! Karın kaslarıyla dikkat çekti

2024 Türkiye Güzeli ve tıp doktoru İdil Bilgen, sosyal medya hesabından paylaştığı spor salonu pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Şimdilerde Amerika'da doktorluk yapan Bilgen, fit fiziği ve belirgin karın kaslarıyla takipçilerinden tam not aldı.

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Miss Turkey 2024 İdil Bilgen’den spor salonu paylaşımı! Karın kaslarıyla dikkat çekti

2024 Türkiye Güzeli seçildikten sonra hem eğitimi hem de kariyeriyle sık sık adından söz ettiren İdil Bilgen, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Şimdilerde Amerika'da tıp doktoru olarak mesleğini icra eden ünlü isim, yoğun çalışma temposuna rağmen spor rutinini aksatmıyor.

Instagram hesabının hikaye bölümünden spor salonunda aynadan çektiği bir kareyi paylaşan İdil Bilgen, fit görüntüsüyle adından söz ettirdi.

Fotoğraflar İdil Bilgen'in sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraflar İdil Bilgen'in sosyal medya hesabından alınmıştır.

KARIN KASLARI DİKKAT ÇEKTİ

Düzenli olarak antrenman yaptığı gözlenen İdil Bilgen, beyaz büstiyeri ve turuncu spor şortuyla verdiği pozda belirginleşen karın kaslarını sergiledi. Sağlıklı yaşam tarzı ve kaslı vücut yapısıyla dikkat çeken 2024 tescilli güzelinin bu karesi, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Miss Turkey 2024 İdil Bilgen’den spor salonu paylaşımı! Karın kaslarıyla dikkat çekti-3

HİNDİSTAN'DAKİ MISS WORLD TEMSİLİ UNUTULMADI

Miss World (Dünya Güzellik Yarışması) için Hindistan'a giden İdil Bilgen, Türkiye'yi uluslararası platformda başarıyla temsil etmişti. Yarışma öncesinde düzenlenen özel törene Türk bayrağını simgeleyen ay-yıldız motifli özel tasarım kıyafetiyle katılan Bilgen, zarif duruşu ve podyumdaki özgüveniyle takdir toplamıştı.

Miss Turkey 2024 İdil Bilgen’den spor salonu paylaşımı! Karın kaslarıyla dikkat çekti-4

MERAK EDİLENLER
İdil Bilgen kimdir?
İdil Bilgen, 2024 yılında Türkiye Güzeli (Miss Turkey) seçilen tescilli güzel ve tıp doktorudur.
İdil Bilgen ne iş yapıyor, nerede yaşıyor?
Tıp fakültesi mezunu olan İdil Bilgen, şimdilerde Amerika'da doktorluk yapmaktadır.
İdil Bilgen hangi uluslararası yarışmaya katıldı?
İdil Bilgen, Türkiye'yi temsil etmek üzere Hindistan'da düzenlenen Miss World yarışmasına katılmıştır.
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