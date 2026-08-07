Miss Turkey 2024 İdil Bilgen’den spor salonu paylaşımı! Karın kaslarıyla dikkat çekti
2024 Türkiye Güzeli ve tıp doktoru İdil Bilgen, sosyal medya hesabından paylaştığı spor salonu pozuyla dikkatleri üzerine çekti. Şimdilerde Amerika'da doktorluk yapan Bilgen, fit fiziği ve belirgin karın kaslarıyla takipçilerinden tam not aldı.
2024 Türkiye Güzeli seçildikten sonra hem eğitimi hem de kariyeriyle sık sık adından söz ettiren İdil Bilgen, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Şimdilerde Amerika'da tıp doktoru olarak mesleğini icra eden ünlü isim, yoğun çalışma temposuna rağmen spor rutinini aksatmıyor.
Instagram hesabının hikaye bölümünden spor salonunda aynadan çektiği bir kareyi paylaşan İdil Bilgen, fit görüntüsüyle adından söz ettirdi.
KARIN KASLARI DİKKAT ÇEKTİ
Düzenli olarak antrenman yaptığı gözlenen İdil Bilgen, beyaz büstiyeri ve turuncu spor şortuyla verdiği pozda belirginleşen karın kaslarını sergiledi. Sağlıklı yaşam tarzı ve kaslı vücut yapısıyla dikkat çeken 2024 tescilli güzelinin bu karesi, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
HİNDİSTAN'DAKİ MISS WORLD TEMSİLİ UNUTULMADI
Miss World (Dünya Güzellik Yarışması) için Hindistan'a giden İdil Bilgen, Türkiye'yi uluslararası platformda başarıyla temsil etmişti. Yarışma öncesinde düzenlenen özel törene Türk bayrağını simgeleyen ay-yıldız motifli özel tasarım kıyafetiyle katılan Bilgen, zarif duruşu ve podyumdaki özgüveniyle takdir toplamıştı.