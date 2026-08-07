Miss Turkey 2024 İdil Bilgen’den spor salonu paylaşımı! Karın kaslarıyla dikkat çekti

2024 Türkiye Güzeli seçildikten sonra hem eğitimi hem de kariyeriyle sık sık adından söz ettiren İdil Bilgen, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Şimdilerde Amerika'da tıp doktoru olarak mesleğini icra eden ünlü isim, yoğun çalışma temposuna rağmen spor rutinini aksatmıyor.

Instagram hesabının hikaye bölümünden spor salonunda aynadan çektiği bir kareyi paylaşan İdil Bilgen, fit görüntüsüyle adından söz ettirdi.