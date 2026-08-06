Yenikapı'da "Evlilik deli işi" diyen Serdar Ortaç'tan jet hızında videolu yanıt

SERDAR ORTAÇ'TAN VİDEOLU AÇIKLAMA: "ŞARKI ŞAKASI YAPTIM"

Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda sahnedeki sözlerine açıklık getiren Serdar Ortaç, şu ifadeleri kaydetti:

"Konserimde 'Evlilik akıl hastası işi' demişim. Evet ama şöyle başladım. Evlilik deli işidir. O yüzden bütün deliler için 'İki Deli' şarkısını okudum, 'iki deli bir araya gelmemeliydik' diye... Şarkı şakası yaptım. Herkes, 'Serdar evliliğe deli işi dedi' yazıyor. Evliliğe deli işi der miyim ben, kendim evlendim. Yapmayın bunu"

Serdar Ortaç konuşulan evlilik iddialarına açıklık getirdi