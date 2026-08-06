Yenikapı'da "Evlilik deli işi" diyen Serdar Ortaç'tan jet hızında videolu yanıt
İstanbul Festivali kapsamında Yenikapı'da sahne alan Serdar Ortaç, konserinde evlilik için söylediği sözlerin gündem olması üzerine sosyal medya hesabından videolu açıklama yaptı. Ünlü popçu, sahnedeki ifadelerinin bir şarkı şakası olduğunu belirtti.
Şarkıcı Serdar Ortaç, geçtiğimiz akşam İstanbul Festivali kapsamında Yenikapı Etkinlik Alanı'nda müzikseverlerle buluştu. Festival gecesinde ilk olarak DJ Emrah Karaduman performans sergilerken, ardından Kibariye, Melis Fis, Ekin Uzunlar ve Mustafa Mert Koç gibi isimler sahne alarak Serdar Ortaç şarkılarını seslendirdi.
İlerleyen dakikalarda sahneye çıkan ünlü popçu, geçmişte Hande Yener ile düet yaptığı "İki Deli" şarkısını seslendirmeden önce evlilik hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı. Sahnede söylediği sözlerin magazin gündemine taşınması ve farklı yorumlanması üzerine ünlü sanatçı, sosyal medya hesabı üzerinden videolu bir açıklama yayınlayarak duruma açıklık getirdi.
KONSERDE ŞARKI ÖNCESİ YAPILAN AÇIKLAMA
Yenikapı'daki konseri sırasında sevilen şarkısı "İki Deli"yi söylemeden önce dinleyicilerine seslenen Serdar Ortaç, parçaya geçiş yaparken "Evlilik akıl hastası işi, deli olmak lazım... Bütün deliler için okuyacağım" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin basında "Serdar Ortaç evliliğe deli işi dedi" şeklinde yer alması üzerine ünlü sanatçı kamera karşısına geçti.
SERDAR ORTAÇ'TAN VİDEOLU AÇIKLAMA: "ŞARKI ŞAKASI YAPTIM"
Sosyal medya hesabından yayınladığı videoda sahnedeki sözlerine açıklık getiren Serdar Ortaç, şu ifadeleri kaydetti:
"Konserimde 'Evlilik akıl hastası işi' demişim. Evet ama şöyle başladım. Evlilik deli işidir. O yüzden bütün deliler için 'İki Deli' şarkısını okudum, 'iki deli bir araya gelmemeliydik' diye... Şarkı şakası yaptım. Herkes, 'Serdar evliliğe deli işi dedi' yazıyor. Evliliğe deli işi der miyim ben, kendim evlendim. Yapmayın bunu"