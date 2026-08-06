CANLI YAYIN
Geri

Erdal Özyağcılar 78 yaşına bastı: "Bir yıl daha gitti ömürden"

Usta oyuncu Erdal Özyağcılar, 78. yaş gününü sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla kutladı. Sevenlerine seslenen usta oyuncunun paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Erdal Özyağcılar 78 yaşına bastı: "Bir yıl daha gitti ömürden"

Türk televizyon ve sinemasının sevilen isimlerinden usta oyuncu Erdal Özyağcılar, 78. yaş gününü sosyal medya hesabından paylaştığı özel bir videoyla kutladı. "Elveda Rumeli" ve "Yabancı Damat" gibi projeler başta olmak üzere üstlendiği rollere hafızalara kazınan usta sanatçı, zaman zaman sosyal ağlarda yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve Erdal Özyağcılar'ın Instagram hesabından alınmıştır.Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve Erdal Özyağcılar'ın Instagram hesabından alınmıştır.

Ünlü oyuncunun doğum gününe özel yayınladığı samimi video kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi görürken, paylaşımın altına çok sayıda kutlama mesajı geldi.

Video Oynatma İkonu Oyuncu Erdal Özyağcılar 78 yaşına girdi

Erdal Özyağcılar 78 yaşına bastı: "Bir yıl daha gitti ömürden"-3

"BİR YIL DAHA GİTTİ ÖMÜRDEN"

Yeni yaş heyecanını takipçileriyle paylaşan Erdal Özyağcılar, yayınladığı videonun altına duygusal bir not ekledi. Usta oyuncu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir yıl daha gitti ömürden ama yepyeni bir yıl geldi ömrüme. Çok mutluyum. Sevenlerime, sevmeyenlerime yürek dolusu sevgiler."

Erdal Özyağcılar ve Güzin Özyağcılar.Erdal Özyağcılar ve Güzin Özyağcılar.

YARIM ASIRLIK MUTLU EVLİLİK

78 yaşına giren Erdal Özyağcılar, kendisi gibi oyuncu olan eşi Güzin Özyağcılar ile yarım asrı aşkın süredir gözlerden uzak ve mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Erdal Özyağcılar 78 yaşına bastı: "Bir yıl daha gitti ömürden"-4

MERAK EDİLENLER
Erdal Özyağcılar'ın yaşı, doğum günü mesajı ve eşi hakkında merak edilenler.
Erdal Özyağcılar kaç yaşına bastı?
Usta oyuncu Erdal Özyağcılar 78. yaşını kutlamıştır.
Erdal Özyağcılar doğum günü paylaşımında ne dedi?
Özyağcılar paylaşımında "Bir yıl daha gitti ömürden ama yepyeni bir yıl geldi ömrüme. Çok mutluyum. Sevenlerime, sevmeyenlerime yürek dolusu sevgiler." ifadelerini kullanmıştır.
Erdal Özyağcılar'ın eşi kimdir?
Erdal Özyağcılar, kendisi gibi oyuncu olan Güzin Özyağcılar ile evlidir.
Yenikapı'da "Evlilik deli işi" diyen Serdar Ortaç'tan jet hızında videolu yanıt
SONRAKİ HABER

Konser sonrası evlilik açıklaması!
Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler