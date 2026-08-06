Türk televizyon ve sinemasının sevilen isimlerinden usta oyuncu Erdal Özyağcılar, 78. yaş gününü sosyal medya hesabından paylaştığı özel bir videoyla kutladı. "Elveda Rumeli" ve "Yabancı Damat" gibi projeler başta olmak üzere üstlendiği rollere hafızalara kazınan usta sanatçı, zaman zaman sosyal ağlarda yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

"BİR YIL DAHA GİTTİ ÖMÜRDEN"

Yeni yaş heyecanını takipçileriyle paylaşan Erdal Özyağcılar, yayınladığı videonun altına duygusal bir not ekledi. Usta oyuncu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bir yıl daha gitti ömürden ama yepyeni bir yıl geldi ömrüme. Çok mutluyum. Sevenlerime, sevmeyenlerime yürek dolusu sevgiler."

Erdal Özyağcılar ve Güzin Özyağcılar.

YARIM ASIRLIK MUTLU EVLİLİK

78 yaşına giren Erdal Özyağcılar, kendisi gibi oyuncu olan eşi Güzin Özyağcılar ile yarım asrı aşkın süredir gözlerden uzak ve mutlu bir evlilik sürdürüyor.