Aşıklar Barselona’da! Sinem Ünsal’dan biricik aşkı Berk Cankat ile romantik poz

Uzak Şehir dizisinde Alya karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu Sinem Ünsal, sevgilisi Berk Cankat ile seyahat rotalarına bir yenisini ekleyerek İspanya'nın Barselona şehrine gitti.

Tatil sürecinde keyifli anlar yaşayan ikili, Barselona gezisi sırasında çekilen romantik fotoğraflarını sosyal medya hesabı Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı. Sinem Ünsal'ın İspanya seyahatinde çektiği kareler, kısa süre içerisinde çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Sık sık birlikte seyahate çıkan Sinem Ünsal ve Berk Cankat çiftinin yeni durağı Barselona oldu. Şehrin turistik mekanlarını gezen ikili, tatil anılarını sosyal mecralara taşıdı. Ünlü oyuncunun profilinde yer verdiği renkli kareler, takipçileri ve sevenleri tarafından ilgiyle karşılandı.