İstanbul Festivali'nde Serdar Ortaç rüzgarı: 31 yıllık kariyerini sahneye taşıdı

"BU GECE 31 SENENİN ÖZETİ VAR"

Gecesi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç, "Bu gece için 'Sanatçıları çağırın, sürprizler yapın. Yüzlerce şarkın var. Herkes bir şarkını söyler' dediler. Biz de böyle bir gece yaptık" ifadelerini kullandı.

Gecenin 31 yıllık müzik kariyerinin kutlandığı özel bir gece olduğunu belirten Ortaç, "Bu gece 31 senenin özeti var. Muazzam bir gece. İstanbul Festivali'ne ve gelen bütün sanatçılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.