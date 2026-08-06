İstanbul Festivali'nde Serdar Ortaç rüzgarı: 31 yıllık kariyerini sahneye taşıdı
İstanbul Festivali kapsamında düzenlenen ve müzik dünyasından birçok ünlü ismin sahne aldığı "Serdar Ortaç Gecesi"nde büyük coşku yaşandı. 31 yıllık kariyerini kutlayan usta sanatçı, emeklilik iddialarına son noktayı koyarak teklifler geldikçe sahnede olmaya devam edeceğini söyledi.
İstanbul Festivali kapsamında düzenlenen Serdar Ortaç Gecesi, müzik dünyasının birbirinden ünlü isimlerini bir araya getirdi.Serdar Ortaç ile İstanbul Festivali'nde müzik ziyafeti
BİRÇOK SANATÇI ŞARKILARINI SESLENDİRDİ
Eser Yenenler'in moderatörlüğünü üstlendiği gecede ilk olarak Dj Emrah Karaduman performans sergiledi.
Ardından aralarında Kibariye, Melis Fis, Ekin Uzunlar, Nazlı Senem, Mustafa Mert Koç, Elif Afra Kılıç, Çağlayan Topaloğlu, Mela Bedel ve Karma gibi isimler Serdar Ortaç şarkılarını seslendirdi.
İSTANBUL ORTAÇ ŞARKILARIYLA YANKILANDI
Gecede Ortaç da 'Sana Değmez', 'Gıybet', 'İki Deli', 'Karabiberim', 'Ne Olur Gitme', 'Poşet' gibi dillere pelesenk olmuş eserlerini de sevenleri için seslendirdi.
Günaydın'dan Evren Abdullahoğlu'nun haberine göre İstanbul, Serdar Ortaç'ın efsaneleşmiş şarkılarıyla adeta inledi.
"BU GECE 31 SENENİN ÖZETİ VAR"
Gecesi öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Serdar Ortaç, "Bu gece için 'Sanatçıları çağırın, sürprizler yapın. Yüzlerce şarkın var. Herkes bir şarkını söyler' dediler. Biz de böyle bir gece yaptık" ifadelerini kullandı.
Gecenin 31 yıllık müzik kariyerinin kutlandığı özel bir gece olduğunu belirten Ortaç, "Bu gece 31 senenin özeti var. Muazzam bir gece. İstanbul Festivali'ne ve gelen bütün sanatçılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.
"TEKLİFLER GELDİĞİ SÜRECE SAHNEDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"
Ünlü şarkıcı 'Türk müziğinin beste fabrikatörü' olarak anılmasıyla ilgili olarak da, "Bir sürü kişi var böyle. Ancak ben daha gitmedim, gitmeyi de düşünmüyorum. Konser teklifi gelmezse ancak emekli olurum. Teklifler geldiği sürece sahnede olmaya devam edeceğim" diyerek ömrü boyunca konser vermek istediğini söyledi.
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