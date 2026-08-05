Korumalar eşliğinde halkın arasından geçti! Bülent Ersoy konser alanına golf aracıyla gitti
Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, İzmir Alaçatı'da vereceği konser öncesinde sahneye gitmek için golf aracına bindi. Güvenlik çemberi altında halkın arasından ilerleyen usta sanatçı, kendisini alkışlayan hayranlarına öpücükler göndererek karşılık verdi.
Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, İzmir'in gözde tatil beldesi Alaçatı'da vereceği konser öncesinde adından yine söz ettirdi. Sahne alacağı mekâna ulaşmak için golf aracını tercih eden usta sanatçı, sokaklarda adeta izdihama neden oldu.
KORUMALAR EŞLİĞİNDE İLERLEDİ
Yoğun güvenlik önlemleri altında golf aracıyla kalabalığın arasından geçen Bülent Ersoy, vatandaşların sevgi gösterileri ve alkışlarıyla karşılaştı.
Kendisini görmek ve fotoğraflamak isteyen hayranlarını kırmayan sanatçı, araç üzerinden çevresindekileri selamlayıp öpücükler gönderdi. O anlar tatilcilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.
BİYOGRAFİ FİLMİ İÇİN ONAY ÇIKTI
Öte yandan son dönemde yaptırdığı "Lolita estetiği" ile de magazin gündeminden düşmeyen Bülent Ersoy'un hayatı film olmaya hazırlanıyor. Orchestra Content imzasıyla hayata geçirilecek biyografi projesinin senaryo taslağı yazar Mine Şengöz tarafından kaleme alındı.
Usta sanatçının bilinmeyen yönlerini ve sanat yaşamını konu alacak dev projenin ilk senaryo taslağının Ersoy'un onayından geçtiği öğrenildi. Filmin oyuncu kadrosu ve çekim takviminin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.