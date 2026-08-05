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Korumalar eşliğinde halkın arasından geçti! Bülent Ersoy konser alanına golf aracıyla gitti

Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, İzmir Alaçatı'da vereceği konser öncesinde sahneye gitmek için golf aracına bindi. Güvenlik çemberi altında halkın arasından ilerleyen usta sanatçı, kendisini alkışlayan hayranlarına öpücükler göndererek karşılık verdi.

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Korumalar eşliğinde halkın arasından geçti! Bülent Ersoy konser alanına golf aracıyla gitti

Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, İzmir'in gözde tatil beldesi Alaçatı'da vereceği konser öncesinde adından yine söz ettirdi. Sahne alacağı mekâna ulaşmak için golf aracını tercih eden usta sanatçı, sokaklarda adeta izdihama neden oldu.

(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

KORUMALAR EŞLİĞİNDE İLERLEDİ

Yoğun güvenlik önlemleri altında golf aracıyla kalabalığın arasından geçen Bülent Ersoy, vatandaşların sevgi gösterileri ve alkışlarıyla karşılaştı.

Bülent Ersoy sahneye golf aracı ve öpücüklerle gittiBülent Ersoy sahneye golf aracı ve öpücüklerle gitti
Bülent Ersoy sahneye golf aracı ve öpücüklerle gitti

Korumalar eşliğinde halkın arasından geçti! Bülent Ersoy konser alanına golf aracıyla gitti-3

Kendisini görmek ve fotoğraflamak isteyen hayranlarını kırmayan sanatçı, araç üzerinden çevresindekileri selamlayıp öpücükler gönderdi. O anlar tatilcilerin cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Korumalar eşliğinde halkın arasından geçti! Bülent Ersoy konser alanına golf aracıyla gitti-4

BİYOGRAFİ FİLMİ İÇİN ONAY ÇIKTI

Öte yandan son dönemde yaptırdığı "Lolita estetiği" ile de magazin gündeminden düşmeyen Bülent Ersoy'un hayatı film olmaya hazırlanıyor. Orchestra Content imzasıyla hayata geçirilecek biyografi projesinin senaryo taslağı yazar Mine Şengöz tarafından kaleme alındı.

Korumalar eşliğinde halkın arasından geçti! Bülent Ersoy konser alanına golf aracıyla gitti-5

Usta sanatçının bilinmeyen yönlerini ve sanat yaşamını konu alacak dev projenin ilk senaryo taslağının Ersoy'un onayından geçtiği öğrenildi. Filmin oyuncu kadrosu ve çekim takviminin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

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