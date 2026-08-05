Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy, İzmir'in gözde tatil beldesi Alaçatı'da vereceği konser öncesinde adından yine söz ettirdi. Sahne alacağı mekâna ulaşmak için golf aracını tercih eden usta sanatçı, sokaklarda adeta izdihama neden oldu.