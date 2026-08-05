Saraydan kışlaya! Danimarka Prensesi Isabella 11 ay askerlik yapacak

Prenses Isabella 11 ay askerlik yapacak.

MADDİ HAKLARINDAN FERAGAT ETTİ

Danimarka Kraliyet Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Prenses Isabella'nın askerlik boyunca diğer erlerle tamamen eşit koşullarda eğitim göreceği vurgulandı. Öte yandan genç prensesin, ağabeyi Veliaht Prens Christian gibi askerlik maaşı ve yemek ödeneği almayı reddettiği bildirildi.

Yükseköğrenim öncesinde eğitimine bir yıl ara vermeyi planlayan tahtın ikinci sıradaki varisinin takvimi, yürürlüğe giren yeni askerlik yasasıyla yeniden şekillendi. Isabella'nın 11 aylık zorunlu hizmetini tamamladıktan sonra üniversite hayatına adım atması öngörülüyor.

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