Saraydan kışlaya! Danimarka Prensesi Isabella 11 ay askerlik yapacak
Danimarka Kraliyet Ailesi'nden Prenses Isabella, 11 aylık zorunlu askerlik hizmetine adım attı. Kral Frederik ve Kraliçe Mary’nin 19 yaşındaki kızı, kışlaya tek başına teslim olurken 11 ay boyunca herhangi bir maaş veya yemek ödeneği almayacağı bildirildi.
Danimarka Kraliyet Ailesi'nin genç üyesi Prenses Isabella, zorunlu askerlik hizmetine başladı.
PRENSES KIŞLAYA GİTTİ
Kral Frederik ve Kraliçe Mary'nin 19 yaşındaki kızı, Slagelse'de bulunan Antvorskov Kışlası'na kendi kullandığı siyah araçla tek başına ulaştı. Günlük kıyafetleri ve neşeli tavırlarıyla basının ilgisini çeken Isabella, kışlaya giriş yaptıktan sonra asker kıyafetlerini giydi.
11 AY ASKERLİK YAPACAK
Ülkede yapılan son yasal düzenlemeyle askerlik süresinin 4 aydan 11 aya yükseltilmesinin ardından Prenses Isabella, bu yeni sistem dahilinde yaklaşık 1.600 gençle birlikte eğitim alacak. Genç prenses, tıpkı ağabeyi Veliaht Prens Christian gibi Muhafız Süvari Alayı'nda görev yapmayı seçti.
MADDİ HAKLARINDAN FERAGAT ETTİ
Danimarka Kraliyet Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Prenses Isabella'nın askerlik boyunca diğer erlerle tamamen eşit koşullarda eğitim göreceği vurgulandı. Öte yandan genç prensesin, ağabeyi Veliaht Prens Christian gibi askerlik maaşı ve yemek ödeneği almayı reddettiği bildirildi.
Yükseköğrenim öncesinde eğitimine bir yıl ara vermeyi planlayan tahtın ikinci sıradaki varisinin takvimi, yürürlüğe giren yeni askerlik yasasıyla yeniden şekillendi. Isabella'nın 11 aylık zorunlu hizmetini tamamladıktan sonra üniversite hayatına adım atması öngörülüyor.