10 gün hastanede yatan Yasemin Yürük son halini paylaştı: Evini spor salonuna çevirdi
Etiler'de düşerek ayağını iki yerden kıran Hepsi grubunun eski üyesi Yasemin Yürük, 4 ay süren tedavi sürecinin ardından evini spor salonuna çevirdi. Ünlü şarkıcı antrenman anlarını sosyal medyada paylaştı.
Müzik dünyasının unutulmaz gruplarından Hepsi'nin eski üyesi Yasemin Yürük, geçtiğimiz aylarda geçirdiği talihsiz kaza sonrası iyileşme sürecini evinde sürdürüyor. Etiler'de yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düşen ve kaldırıldığı hastanede ayağının iki yerden kırıldığı belirlenen ünlü isim, zor günleri geride bırakmaya çalışıyor.
Kaval kemiğine platin takılan ve yaklaşık 10 gün boyunca hastanede tedavi gören Yürük, taburcu edildikten sonra moralini yüksek tutarak iyileşme sürecini hızlandırmak adına harekete geçti. Kazanın üzerinden geçen dört aylık sürenin ardından ünlü şarkıcı, evini adeta bir spor salonuna çevirdi.
EVİNDEKİ ANTRENMAN ANLARINI PAYLAŞTI
Geçirdiği operasyonun ardından tedavi sürecini aksatmayan Yasemin Yürük, evinde düzenli olarak yaptığı egzersizlerle sağlığına kavuşmak için yoğun çaba sarf ediyor.
Antrenman yaptığı anları kişisel sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan ünlü sanatçı, gösterdiği azim ve yüksek enerjisiyle kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gördü.