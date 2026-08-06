10 gün hastanede yatan Yasemin Yürük son halini paylaştı: Evini spor salonuna çevirdi

Müzik dünyasının unutulmaz gruplarından Hepsi'nin eski üyesi Yasemin Yürük, geçtiğimiz aylarda geçirdiği talihsiz kaza sonrası iyileşme sürecini evinde sürdürüyor. Etiler'de yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düşen ve kaldırıldığı hastanede ayağının iki yerden kırıldığı belirlenen ünlü isim, zor günleri geride bırakmaya çalışıyor.

Fotoğraflar Yasemin Yürük'ün Instagram hesabından alınmıştır. Kaval kemiğine platin takılan ve yaklaşık 10 gün boyunca hastanede tedavi gören Yürük, taburcu edildikten sonra moralini yüksek tutarak iyileşme sürecini hızlandırmak adına harekete geçti. Kazanın üzerinden geçen dört aylık sürenin ardından ünlü şarkıcı, evini adeta bir spor salonuna çevirdi. Yasemin Yürük evini spor salonuna çevirdi