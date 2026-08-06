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10 gün hastanede yatan Yasemin Yürük son halini paylaştı: Evini spor salonuna çevirdi

Etiler'de düşerek ayağını iki yerden kıran Hepsi grubunun eski üyesi Yasemin Yürük, 4 ay süren tedavi sürecinin ardından evini spor salonuna çevirdi. Ünlü şarkıcı antrenman anlarını sosyal medyada paylaştı.

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10 gün hastanede yatan Yasemin Yürük son halini paylaştı: Evini spor salonuna çevirdi

Müzik dünyasının unutulmaz gruplarından Hepsi'nin eski üyesi Yasemin Yürük, geçtiğimiz aylarda geçirdiği talihsiz kaza sonrası iyileşme sürecini evinde sürdürüyor. Etiler'de yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düşen ve kaldırıldığı hastanede ayağının iki yerden kırıldığı belirlenen ünlü isim, zor günleri geride bırakmaya çalışıyor.

Fotoğraflar Yasemin Yürük'ün Instagram hesabından alınmıştır.Fotoğraflar Yasemin Yürük'ün Instagram hesabından alınmıştır.

Kaval kemiğine platin takılan ve yaklaşık 10 gün boyunca hastanede tedavi gören Yürük, taburcu edildikten sonra moralini yüksek tutarak iyileşme sürecini hızlandırmak adına harekete geçti. Kazanın üzerinden geçen dört aylık sürenin ardından ünlü şarkıcı, evini adeta bir spor salonuna çevirdi.

Video Oynatma İkonu Yasemin Yürük evini spor salonuna çevirdi

10 gün hastanede yatan Yasemin Yürük son halini paylaştı: Evini spor salonuna çevirdi-3

EVİNDEKİ ANTRENMAN ANLARINI PAYLAŞTI

Geçirdiği operasyonun ardından tedavi sürecini aksatmayan Yasemin Yürük, evinde düzenli olarak yaptığı egzersizlerle sağlığına kavuşmak için yoğun çaba sarf ediyor.

10 gün hastanede yatan Yasemin Yürük son halini paylaştı: Evini spor salonuna çevirdi-4

Antrenman yaptığı anları kişisel sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan ünlü sanatçı, gösterdiği azim ve yüksek enerjisiyle kısa sürede sosyal medya kullanıcılarından yoğun ilgi gördü.

10 gün hastanede yatan Yasemin Yürük son halini paylaştı: Evini spor salonuna çevirdi-5

MERAK EDİLENLER
Yasemin Yürük'ün geçirdiği kaza, sağlık durumu ve müzik kariyeri hakkında merak edilenler.
Yasemin Yürük neden kaza geçirdi?
Yasemin Yürük, Etiler'de yürüyüş yaptığı sırada dengesini kaybederek yere düşmüş ve ayağını iki yerden kırmıştır.
Yasemin Yürük'ün sağlık durumu nasıl?
Kaval kemiğine platin takılan ve 10 gün hastanede yatan sanatçı, 4 aydır devam eden tedavi sürecinde evinde düzenli egzersizler yapmaktadır.
Yasemin Yürük hangi müzik grubuyla tanındı?
Yasemin Yürük, Türk pop müziğinin tanınan oluşumlarından Hepsi grubunun üyesi olarak tanınmıştır.

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