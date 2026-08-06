Biran Damla Yılmaz'dan dikkat çeken tatil paylaşımları: "Güneş tene değince"
Ünlü oyuncu Biran Damla Yılmaz, sosyal medya hesabından yeni tatil karelerini yayınladı. Oyuncunun "Güneş tene değince" notuyla paylaştığı fotoğraflar takipçilerinden ilgi gördü.
Oyunculuk kariyerine 2013-2014 yıllarında adım atan Biran Damla Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden tatil karelerini paylaştı.
Aktif kullandığı Instagram hesabında ilk olarak bir fotoğraf serisi yayınlayan ünlü oyuncu, gönderisine "Güneş tene değince" notunu ekledi.
HİKAYE BÖLÜMÜNDEN DE PAYLAŞTI
Profilinde paylaştığı fotoğrafların ardından Yılmaz, tatiline dair bikinili pozlarını da Instagram'ın hikaye (story) bölümünden takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncunun paylaşımları kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edildi.
Beyaz bikinisi ile poz veren ünlü oyuncunun formda vücudu ve neşeli halleri dikkat çekti.
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Biran Damla Yılmaz ne zaman oyunculuğa başladı?
Biran Damla Yılmaz, oyunculuk kariyerine 2013-2014 yıllarında adım atmıştır.
Biran Damla Yılmaz paylaşımına ne not yazdı?
Yılmaz, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafa "Güneş tene değince" notunu düşmüştür.
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