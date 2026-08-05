Çeşme sahilinde pembe pijama sürprizi: Şükran Ovalı'nın plaj tarzı sosyal medyada öne çıktı

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı ünlü oyuncunun özgüvenine ve rahatlığına övgü yağdırırken bir kısmı Ovalı'nın plaj tarzını eleştirdi.

20 BİN DOLARLIK SAAT!

TAKVİM'den Gökhan Kaya'nın haberine göre, Şükran Ovalı'nın tarzının en dikkat çeken parçası ise saati oldu. 20 bin dolar yani yaklaşık 1 milyon TL değerinde olan lüks saat gözlerden kaçmadı.