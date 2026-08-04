Feridun Düzağaç tüm konserlerini erteledi: "En az bir mevsim ara veriyorum" sözleriyle duyurdu!
"Alev Alev" ve "Dipteyim Sondayım Depresyondayım" şarkılarıyla bilinen müzisyen Feridun Düzağaç, atlatamadığı vertigo rahatsızlığı nedeniyle konser maratonuna en az bir mevsim ara vereceğini duyurdu.
"Alev Alev" ve "Dipteyim Sondayım Depresyondayım" gibi eserleriyle bilinen sanatçı Feridun Düzağaç, yaşadığı vertigo rahatsızlığı sebebiyle sahne çalışmalarına ara vereceğini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden durumuna dair bir mesaj yayınlayan ünlü müzisyen, konser maratonuna en az bir mevsim süresince katılamayacağını ifade etti.
"ATLATAMADIĞIM VERTİGO NEDENİYLE ARA VERİYORUM"
Yaşadığı sağlık durumunu detaylandıran Feridun Düzağaç, erteleme kararının gerekçesini şu sözlerle aktardı:
"Çok uzun olmamasını umduğum bir süre için ara vermek durumundayım konserlerimize... En az bir mevsim kadar sanki. Bu; çok az yakın zamanda atlat(ama)dığım vertigo ile, biraz kendimle, biraz daha fazla sektörle ve ama en çok memleketle ilgili bir durum."
"KAYGILANACAK BİR DURUM YOK"
Şiddetli baş dönmesi şikayetleriyle seyreden vertigo sebebiyle Ağustos ayındaki programlarını ertelemek zorunda kalan sanatçı, dinleyicilerine seslendiği mesajın devamında şu ifadeleri kullandı:
"Bir çoğunuzun konserlerde benden duyduğu 'oksijen çadırı' benzetmemin asla bir kompliman değil, kalbimin ortasındaki gerçek olduğunu özellikle belirtmek isterim. Kaygılanacak herhangi bir durum yoktur ve her şey olması gerektiği gibidir."
Ünlü müzisyenin paylaşımının ardından dinleyicileri sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları iletti.
MERAK EDİLENLER
Feridun Düzağaç konserlerini neden iptal etti?
Feridun Düzağaç, uzun süredir mücadele ettiği ve atlatamadığı vertigo (baş dönmesi) rahatsızlığı nedeniyle konserlerine ara vermiştir.
Feridun Düzağaç ne kadar süre sahneye çıkmayacak?
Ünlü sanatçı, konser maratonuna en az bir mevsim kadar süreyle ara vereceğini belirtmiştir.
Feridun Düzağaç açıklamasında ne söyledi?
Düzağaç, "Kaygılanacak herhangi bir durum yoktur ve her şey olması gerektiği gibidir" diyerek sevenlerinin endişelenmemesini istemiştir.