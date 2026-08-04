Feridun Düzağaç tüm konserlerini erteledi: "En az bir mevsim ara veriyorum" sözleriyle duyurdu!

"Alev Alev" ve "Dipteyim Sondayım Depresyondayım" gibi eserleriyle bilinen sanatçı Feridun Düzağaç, yaşadığı vertigo rahatsızlığı sebebiyle sahne çalışmalarına ara vereceğini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden durumuna dair bir mesaj yayınlayan ünlü müzisyen, konser maratonuna en az bir mevsim süresince katılamayacağını ifade etti.

(Fotoğraflar Feridun Düzağaç'ın sosyal medya hesabından alınmıştır.) "ATLATAMADIĞIM VERTİGO NEDENİYLE ARA VERİYORUM" Yaşadığı sağlık durumunu detaylandıran Feridun Düzağaç, erteleme kararının gerekçesini şu sözlerle aktardı: "Çok uzun olmamasını umduğum bir süre için ara vermek durumundayım konserlerimize... En az bir mevsim kadar sanki. Bu; çok az yakın zamanda atlat(ama)dığım vertigo ile, biraz kendimle, biraz daha fazla sektörle ve ama en çok memleketle ilgili bir durum."