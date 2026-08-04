Nurgül Yeşilçay'ın el emeği çalışması: Pazardan topladığı saksılarla bahçe lambaderi tasarladı!

Oyunculuk kariyerinin yanında resim çalışmaları ve açtığı sergilerle tanınan Nurgül Yeşilçay, pazardan aldığı saksılarla hazırladığı el emeği bahçe lambaderini sosyal medya hesabından yayınladı.

(Fotoğraflar Nurgül Yeşilçay'ın Instagram hesabından alınmıştır.)

Farklı boyutlardaki saksıları boyayıp üst üste yerleştirerek renkli bir tasarım ortaya çıkaran ünlü oyuncu, paylaşımına "Harika oldu" notunu düşerek takipçilerine de benzer projeler denemeleri tavsiyesinde bulundu.