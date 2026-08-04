Nurgül Yeşilçay'ın el emeği çalışması: Pazardan topladığı saksılarla bahçe lambaderi tasarladı!
Oyunculuk kariyerinin yanı sıra resim çalışmalarıyla tanınan Nurgül Yeşilçay, pazardan aldığı saksıları boyayıp birleştirerek bahçe lambaderi tasarladı. Ünlü oyuncunun el emeği çalışması ilgi gördü.
Oyunculuk kariyerinin yanında resim çalışmaları ve açtığı sergilerle tanınan Nurgül Yeşilçay, pazardan aldığı saksılarla hazırladığı el emeği bahçe lambaderini sosyal medya hesabından yayınladı.
Farklı boyutlardaki saksıları boyayıp üst üste yerleştirerek renkli bir tasarım ortaya çıkaran ünlü oyuncu, paylaşımına "Harika oldu" notunu düşerek takipçilerine de benzer projeler denemeleri tavsiyesinde bulundu.
PAZARDAN ALDIĞI SAKSILARI LAMBADERE DÖNÜŞTÜRDÜ
Şehir hayatından uzak bir yaşam süren ve boş zamanlarında tasarımlar yapan Yeşilçay, pazardan edindiği renkli saksıları bahçe dekorasyonunda değerlendirdi.
Üst üste koyarak oluşturduğu lambaderin görüntüsünü takipçileriyle paylaşan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:
"Harika oldu. Yapabilenler denesin mutlaka"
Videoda arkadaşlarıyla birlikte saksıları boyama ve birleştirme aşamalarını gösteren Yeşilçay, cilalama işlemlerinin ardından tasarımı bahçesindeki havuz kenarına yerleştirdi.
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Nurgül Yeşilçay saksılardan ne yaptı?
Nurgül Yeşilçay, pazardan aldığı farklı boylardaki saksıları boyayıp birleştirerek bahçesi için renkli bir lambader tasarlamıştır.
Nurgül Yeşilçay paylaşımında ne söyledi?
Yeşilçay, "Bakın bunu önceden yapmıştım, şimdi koyuyoruz. Harika oldu ama harika yapabilenler denesin mutlaka" açıklamasını yapmıştır.