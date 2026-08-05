Dünya yıldızları Türkiye'nin tarihi sahnelerinde D&R ve İdefix sponsorluğunda bir araya geliyor

Uluslararası DJ ve prodüktör Burak Yeter, dünyaca ünlü tenor Alessandro Safina ve 'La Casa de Papel' dizisinin sesi Cecilia Krull, canlı senfoni orkestrası eşliğinde Türkiye'nin en ikonik antik tiyatrolarında ve kültür merkezlerinde unutulmaz bir turnede bir araya geliyor.

Senfonik konserin afişi (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.) D&R VE İDEFİX'İN SPONSORLUĞUNDA D&R ve İdefix'in sponsor olduğu, Ağustos–ekim tarihleri arasında gerçekleşecek bu uluslararası turne; Aspendos'tan Efes'e, Pamukkale Hierapolis'ten Kapadokya'nın büyüleyici atmosferine, Ankara CSO Ada'dan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) uzanan bir rotayı kapsıyor. Özel olarak hazırlanan senfonik düzenlemeler, ışık şovları ve sinematik görsel prodüksiyon ile her konser, tarihi mekanların doğal akustik yapısında izleyicilere özel bir kültür-sanat deneyimi sunacak.