Yüzleri rengarenk oldu! Gupse Özay, Öykü Karayel ve Melodi Elbirliler'in eğlenceli anları: Okullar ne zaman açılıyor?
Oyuncu Gupse Özay, çocukların yüzlerini rengarenk kalemlerle boyadığı neşeli anları sosyal medya hesabından paylaştı. Öykü Karayel ve Melodi Elbirliler'in de yer aldığı karelere Özay'ın "Okullar ne zaman açılıyor?" notunu eklemesi takipçilerini güldürdü.
Oyuncu Gupse Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine eğlenceli anlar yaşattı. Çocukların hayal gücüne ortak olan Özay, yüzünün rengarenk kalemlerle boyandığı kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Renkli görüntülerde Özay'a oyuncu Öykü Karayel ve Melodi Elbirliler de eşlik etti.
"OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?"
Çocukların renkli kalemlerle yüzlerini boyadığı anları paylaşan Gupse Özay, fotoğrafların altına esprili bir not düşmeyi ihmal etmedi. Özay, "Okullar ne zaman açılıyor? Tam olarak kaç gün kaldı yani..." ifadelerini kullanarak çocuklarıyla geçirdiği hareketli günlere göndermede bulundu.
ÖYKÜ KARAYEL VE MELODİ ELBİRLİLER DE EŞLİK ETTİ
Gupse Özay'ın yayınladığı karelerde sadece kendisinin değil, Melodi Elbirliler ve Öykü Karayel'in de yüzünün boyandığı görüldü. Ünlü isimlerin çocuklarıyla geçirdiği eğlenceli ve doğal anlar sosyal medyada takipçilerinden çok sayıda yorum aldı.
Gupse Özay ile Barış Arduç çiftinin kızları Jan Asya 2022'de, Öykü Karayel ile Can Bonomo'nun oğulları Roman 2021'de, Melodi Elbirliler ile şef Arda Türkmen'in kızları Siena Ada ise 2022 yılında dünyaya gelmişti.
MERAK EDİLENLER
Gupse Özay ne paylaştı?
Gupse Özay, çocukların kendi yüzünü ve arkadaşlarının yüzlerini renkli kalemlerle boyadığı eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaşmıştır.
Gupse Özay'ın yanında kimler vardı?
Eğlenceli karelerde oyuncu Öykü Karayel ile Melodi Elbirliler yer almıştır.
Gupse Özay paylaşımına ne yazdı?
Ünlü oyuncu, fotoğraflara "Okullar ne zaman açılıyor? Tam olarak kaç gün kaldı yani..." notunu eklemiştir.