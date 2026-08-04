Oyuncu Gupse Özay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine eğlenceli anlar yaşattı. Çocukların hayal gücüne ortak olan Özay, yüzünün rengarenk kalemlerle boyandığı kareleri takipçilerinin beğenisine sundu. Renkli görüntülerde Özay'a oyuncu Öykü Karayel ve Melodi Elbirliler de eşlik etti.

(Fotoğraflar Gupse Özay'ın sosyal medya hesabından alınmıştır.) "OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?" Çocukların renkli kalemlerle yüzlerini boyadığı anları paylaşan Gupse Özay, fotoğrafların altına esprili bir not düşmeyi ihmal etmedi. Özay, "Okullar ne zaman açılıyor? Tam olarak kaç gün kaldı yani..." ifadelerini kullanarak çocuklarıyla geçirdiği hareketli günlere göndermede bulundu.