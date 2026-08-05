100 metre açıkta romantik anlar: Çağla Şıkel ile genç sevgilisi aşka geldi! Denizde yorulunca sevgilisinin sırtına asıldı
Çeşme'de tatil yapan Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca, Çiftlikköy'deki bir plajda denize girerek romantik anlar yaşadı. İlk başta suyun soğuk olması nedeniyle tereddüt eden Şıkel, sevgilisinin ısrarıyla denize girdi.
Çeşme'de tatil yapan Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca, Çiftlikköy'deki bir plajda romantik anlar yaşadı. Plajda ilk başta suyun soğuk olması nedeniyle tereddüt eden Şıkel, sevgilisinin ısrarıyla denize girdi.
Sevgilisiyle birlikte denize giren Şıkel, onunla birlikte 100 metre açığa kadar yüzdü.
DENİZİN İÇİNDE ROMANTİK ANLAR VE KIYIYA DÖNÜŞ
Gözlerden uzaklaşınca denizin içinde sarılıp öpüşen çift, uzun süre suda şakalaştı. Deniz keyfinin ardından plaja geri dönmeye başlayan Çağla Şıkel, yorulunca sevgilisinin sırtına asılarak kıyıya ulaştı.
Magazin basını tarafından sıkça takip edilen çift birlikteliklerini sürdürürken, Çağla Şıkel'in özel hayatı da mercek altına alındı.
GEÇMİŞ EVLİLİĞİ VE ÇOCUKLARI
Çağla Şıkel, 2008–2015 yılları arasında şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile evli kalmıştır. Ünlü ismin bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu bulunmaktadır.
MERAK EDİLENLER
Çağla Şıkel ve Mertcan Tunca nerede görüntülendi?
Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca, Çeşme Çiftlikköy'deki bir plajda görüntülendi.
Çağla Şıkel denizde neden tereddüt etti?
Şıkel, ilk başta suyun soğuk olması nedeniyle tereddüt etmiş, ancak sevgilisinin ısrarıyla denize girmiştir.
Çağla Şıkel'in kaç çocuğu var?
Çağla Şıkel'in Emre Altuğ ile olan 2008–2015 yılları arasındaki evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu vardır.