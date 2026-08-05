100 metre açıkta romantik anlar: Çağla Şıkel ile genç sevgilisi aşka geldi! Denizde yorulunca sevgilisinin sırtına asıldı

GEÇMİŞ EVLİLİĞİ VE ÇOCUKLARI

Çağla Şıkel, 2008–2015 yılları arasında şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile evli kalmıştır. Ünlü ismin bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu bulunmaktadır.