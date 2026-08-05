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100 metre açıkta romantik anlar: Çağla Şıkel ile genç sevgilisi aşka geldi! Denizde yorulunca sevgilisinin sırtına asıldı

Çeşme'de tatil yapan Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca, Çiftlikköy'deki bir plajda denize girerek romantik anlar yaşadı. İlk başta suyun soğuk olması nedeniyle tereddüt eden Şıkel, sevgilisinin ısrarıyla denize girdi.

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100 metre açıkta romantik anlar: Çağla Şıkel ile genç sevgilisi aşka geldi! Denizde yorulunca sevgilisinin sırtına asıldı

Çeşme'de tatil yapan Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca, Çiftlikköy'deki bir plajda romantik anlar yaşadı. Plajda ilk başta suyun soğuk olması nedeniyle tereddüt eden Şıkel, sevgilisinin ısrarıyla denize girdi.

Sevgilisiyle birlikte denize giren Şıkel, onunla birlikte 100 metre açığa kadar yüzdü.

Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.

DENİZİN İÇİNDE ROMANTİK ANLAR VE KIYIYA DÖNÜŞ

Gözlerden uzaklaşınca denizin içinde sarılıp öpüşen çift, uzun süre suda şakalaştı. Deniz keyfinin ardından plaja geri dönmeye başlayan Çağla Şıkel, yorulunca sevgilisinin sırtına asılarak kıyıya ulaştı.

100 metre açıkta romantik anlar: Çağla Şıkel ile genç sevgilisi aşka geldi! Denizde yorulunca sevgilisinin sırtına asıldı-3

Magazin basını tarafından sıkça takip edilen çift birlikteliklerini sürdürürken, Çağla Şıkel'in özel hayatı da mercek altına alındı.

100 metre açıkta romantik anlar: Çağla Şıkel ile genç sevgilisi aşka geldi! Denizde yorulunca sevgilisinin sırtına asıldı-4

GEÇMİŞ EVLİLİĞİ VE ÇOCUKLARI

Çağla Şıkel, 2008–2015 yılları arasında şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile evli kalmıştır. Ünlü ismin bu evlilikten Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu bulunmaktadır.

100 metre açıkta romantik anlar: Çağla Şıkel ile genç sevgilisi aşka geldi! Denizde yorulunca sevgilisinin sırtına asıldı-5

MERAK EDİLENLER

Çağla Şıkel ve Mertcan Tunca nerede görüntülendi?

Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca, Çeşme Çiftlikköy'deki bir plajda görüntülendi.

Çağla Şıkel denizde neden tereddüt etti?

Şıkel, ilk başta suyun soğuk olması nedeniyle tereddüt etmiş, ancak sevgilisinin ısrarıyla denize girmiştir.

Çağla Şıkel'in kaç çocuğu var?

Çağla Şıkel'in Emre Altuğ ile olan 2008–2015 yılları arasındaki evliliğinden Kuzey ve Uzay adında iki erkek çocuğu vardır.

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