Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle Çeşme'de yakalandı! Utangaç tavırları dikkat çekti
Ekranların ve podyumların tanınan ismi Çağla Şıkel, bir süredir gözlerden uzak yaşadığı birlikteliğin ardından sevgilisi Mertcan Tunca ile Alaçatı'da el ele görüntülendi. Basın mensuplarının soruları karşısında sessizliğini koruyan ünlü sunucunun bu yeni adımı, eski eşi Emre Altuğ ile olan dostane ilişkisini ve geçmişten günümüze uzanan aile kronolojisini de yeniden merak konusu haline getirdi.
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