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Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle Çeşme'de yakalandı! Utangaç tavırları dikkat çekti

Ekranların ve podyumların tanınan ismi Çağla Şıkel, bir süredir gözlerden uzak yaşadığı birlikteliğin ardından sevgilisi Mertcan Tunca ile Alaçatı'da el ele görüntülendi. Basın mensuplarının soruları karşısında sessizliğini koruyan ünlü sunucunun bu yeni adımı, eski eşi Emre Altuğ ile olan dostane ilişkisini ve geçmişten günümüze uzanan aile kronolojisini de yeniden merak konusu haline getirdi.

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Çağla Şıkel ve Genç Sevgilisi Alaçatı’da Görüntülendi

Sosyal medya paylaşımları ve yer aldığı projelerle gündemden düşmeyen ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, özel hayatıyla adından söz ettiriyor. Son dönemde "7 Kocalı Hürmüz" müzikalindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Şıkel, kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi Mertcan Tunca ile İzmir Alaçatı sokaklarında görüntülendi.

Ünlü Çift Alaçatı’da Yeniden Birlikte

Uzun süredir spor ve sağlıklı yaşam odaklı paylaşımlarıyla takip edilen ünlü modelin Mertcan Tunca ile birlikte olduğu bir süre önce ortaya çıkmıştı. Bir süredir birlikte yan yana gelmeyen çift, Çeşme Alaçatı'da kameralara takıldı.

Çağla Şıkel ve Mertcan Tunca El Ele

GazeteMagazin tarafından kaydedilen görüntülerde Çağla Şıkel ile Mertcan Tunca'nın el ele yürüdükleri görüldü. Basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtsız bırakan ikiliden Çağla Şıkel'in utangaç tavırları gözlerden kaçmadı.

Geçmişe Dönüş: Çağla Şıkel’in Evlilik Yılları

GEÇMİŞE DÖNÜŞ: ÇAĞLA ŞIKEL'İN EVLİLİK YILLARI

Çağla Şıkel'in özel hayatındaki bu yeni gelişme, gözleri ünlü modelin geçmişteki evliliğine ve aile hayatına da çevirdi. Çağla Şıkel ve şarkıcı Emre Altuğ, 4 yıl süren beraberliklerinin ardından 10 Ağustos 2008 tarihinde İstanbul'da bir eğlence mekanında hayatlarını birleştirdi.

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ’un Dostane Ayrılığı

7 yıl süren evlilikleri boyunca çiftin iki çocukları dünyaya geldi. İkilinin ilk çocukları Kuzey 2009 yılında, ikinci çocukları Uzay ise 2012 yılında doğdu. Çağla Şıkel ve Emre Altuğ, 12 Ocak 2015 tarihinde mahkemeye başvurarak evliliklerini tek celsede ve dostça sonlandırdı. Boşanmanın ardından çift, çocukları Kuzey ve Uzay için iletişimlerini kesmeyerek sık sık bir araya gelmeyi sürdürdü.

Emre Altuğ’dan Eski Eşinin İlişkisine Olgun Yanıt

ESKİ EŞ EMRE ALTUĞ'DAN YENİ İLİŞKİYE OLGUN YANIT

Çağla Şıkel'in Mertcan Tunca ile görüntülenerek yeni bir aşka yelken açmasının ardından, Mayıs 2026'da gözler Emre Altuğ'a çevrilmişti. Altuğ, eski eşinin ilişkisi hakkındaki soruları olgunlukla yanıtlayarak şu açıklamayı yapmıştı:

Yorum yapmak gibi bir hadsizlik yapamam, aradan seneler geçmiş. Benim de sevgilim var, gayet normal bir durum. Her sağlıklı insanın hayatında olması gereken bir durum, bence ortada anormal bir şey yok.

Emre Altuğ: ’Biz Arkadaş Değil, Anne-Babayız’

"BİZ ARKADAŞ DEĞİL, ANNE-BABAYIZ"

Emre Altuğ, yıllar önce verdiği bir röportajda evlilik sonrası kurdukları dengeleri ve çocukları için attıkları adımları detaylarıyla aktarmıştı.

Ego Savaşları ve Çocuklar: Emre Altuğ’un Açıklamaları

Altuğ, aralarındaki sınırları ve öncelikleri şu sözlerle anlatmıştı:

Biz arkadaş değiliz. Biz, aynı çocukların annesi, babasıyız. Yoksa bizim devamlı görüştüğümüz bir arkadaşlığımız yok. Ama egomuzu bir kenara bıraktık tabii. Kolay bir şey de değil, onu söyleyeyim. Düşünsenize daha yeni ayrılmışsınız, illa ki ego savaşları, sürtüşmeler olacak. Biz 3 sene beraberdik, 7 sene evliydik. 10 sene bütün programınızı birisini düşünerek yapmışsınız. Sadece bu alışkanlıktan kurtulmak bile bir 6 ay alıyor. Fakat biz orada çok sert bir manevra yapıp çocukları çok ön planda tuttuk. Çocukların bundan etkilenmemesini sağladık.

Çağla Şıkel ve Sevgilisi Hakkında Merak Edilenler

MERAK EDİLENLER

Çağla Şıkel ve sevgilisi nerede görüntülendi?

Çağla Şıkel ve sevgilisi Mertcan Tunca, İzmir Alaçatı sokaklarında el ele yürürken görüntülendi.

Çağla Şıkel ile Mertcan Tunca arasında kaç yaş var?

Mertcan Tunca, Çağla Şıkel'den 13 yaş küçüktür.

Emre Altuğ ile Çağla Şıkel ne zaman boşandı?

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, 10 Ağustos 2008 tarihinde evlenmiş ve 12 Ocak 2015 tarihinde tek celsede boşanmıştır.

Çağla Şıkel ve Emre Altuğ'un kaç çocuğu var?

İkilinin Kuzey (d. 2009) ve Uzay (d. 2012) adında iki erkek çocuğu bulunmaktadır.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve Gazete Magazin'den alınmıştır.)

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