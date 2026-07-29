Çağla Şıkel 13 yaş küçük sevgilisiyle Çeşme'de yakalandı! Utangaç tavırları dikkat çekti

Altuğ, aralarındaki sınırları ve öncelikleri şu sözlerle anlatmıştı:

Biz arkadaş değiliz. Biz, aynı çocukların annesi, babasıyız. Yoksa bizim devamlı görüştüğümüz bir arkadaşlığımız yok. Ama egomuzu bir kenara bıraktık tabii. Kolay bir şey de değil, onu söyleyeyim. Düşünsenize daha yeni ayrılmışsınız, illa ki ego savaşları, sürtüşmeler olacak. Biz 3 sene beraberdik, 7 sene evliydik. 10 sene bütün programınızı birisini düşünerek yapmışsınız. Sadece bu alışkanlıktan kurtulmak bile bir 6 ay alıyor. Fakat biz orada çok sert bir manevra yapıp çocukları çok ön planda tuttuk. Çocukların bundan etkilenmemesini sağladık.