Bergüzar Korel uçak korkusuna çare buldu: "Dünyayla bütün bağlantımı koparıyorum"
Harbiye'de bir konseri dinlemeye giden Bergüzar Korel, uçakta uyurken çekilen ve çok konuşulan karesi hakkında konuştu. Uçak korkusu olduğunu belirten ünlü oyuncu, "Uçağa bindiğim an dünyayla bağlantımı koparıyorum" diyerek sosyal medyadaki yorumlara açıklık getirdi.
Bergüzar Korel, önceki gün Harbiye'de bir konsere dinlemeye gitti.
KONUYA İLİŞKİN SAMİMİ AÇIKLAMALAR
Doğan Savaş'ın haberine göre sosyal medyada gündem olan uçakta uyuduğu paylaşımı gündem olan Korel, konuyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.
UÇAK KORKUSUNA BULDUĞU ÇARE
Uçak korkusu olduğunu anlatan sanatçı, "Ben uçaktan korkuyorum, çok korkuyorum. O yüzden uçağa bindiğim an dünyayla bütün bağlantımı koparıyorum. Göz bandı, kulaklık falan takıyorum" diyerek yaşadığı endişeyi anlattı.
"BİRAZ FAZLA ŞAKA YAPIYORUM"
Paylaşımın altına yapılan yorumlar hakkında da konuşan sanatçı, "Herkes bir şekilde postlar paylaşıyor. Ben çok fazla öyle paylaşım yapmıyorum. Biraz fazla şaka yapıyorum. Hala insanları şaşırtıyor ama artık şaşırmasınlar" dedi.
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