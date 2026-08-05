Bergüzar Korel uçak korkusuna çare buldu: "Dünyayla bütün bağlantımı koparıyorum"

"BİRAZ FAZLA ŞAKA YAPIYORUM"

Paylaşımın altına yapılan yorumlar hakkında da konuşan sanatçı, "Herkes bir şekilde postlar paylaşıyor. Ben çok fazla öyle paylaşım yapmıyorum. Biraz fazla şaka yapıyorum. Hala insanları şaşırtıyor ama artık şaşırmasınlar" dedi.